Kiállításokkal ünneplik a Tornyai-emlékévet

Tornyai János születésének napján, január 18-án, pénteken 17 órakor nyílik a Tornyai, a gyűjtő című kiállítás, amely az alkotó néprajzi magán- gyűjteményét mutatja be. Az Alföldi Galériában január 19-én 15 órakor nyílik tárlat Holler László festményeiből, míg a kiállítóhely másik szárnyában a mártélyi művésztelep Téli tárlata nyit február 2-ától.



Az Emlékpont rendezvénysorozattal tiszteleg a magyar kultúra napja előtt. Január 22-én 10 órától Kovács Imre Attila irodalmár, az Emlékpont munkatársa rendhagyó irodalomórán mutatja be a kultúra és a barbarizmus összefüggéseit Ady Endre Harc a Nagyúrral című verse alapján, míg 23-án 18 órától Lucien Hervéről tart előadást Dömötör Mihály fotóművész. Az Emlékpont legújabb kiadványát, az egykori fehérgárdista, az 1945 utáni kommunistaellenes ellenálló, Juhász Nagy Vilmos élettörténetét feldolgozó monográfiát január 24-én 17 órától mutatja be Kovács Imre Attila.



– A Tornyai János Múzeum, az Alföldi Galéria és az Emlékpont is számos kiállításra, konferenciára és könyvbemutatóra készül, és már megkezdődtek a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat előkészületei is – közölte Miklós Péter. Az idei kiállítások sorában tematikus tárlatot láthatnak az érdeklődők tavasszal Kass János grafikáiból és könyvillusztrációiból, és bemutatkoznak a makói művésztelep alkotói is.



A múzeum idén jelenteti meg új régészeti kiadványa mellett az Endre Béla-monográfiát, amely a közgyűjteményben tavaly bemutatott kiállítás anyagán alapszik.



A Tornyai-emlékév jegyében a művész nevét viselő múzeumban nemcsak impozáns, reprezentatív kiállítás mutatja be tevékenységét, hanem előadások, konferenciák és kiadványok is szerepelnek a programban.