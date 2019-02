Kondipark, napozóágyak és büfé is lesz Hódmezővásárhelyen: hamarosan pihenhetünk az új szabadidőparkban

– Február 21-éig tart a vásárhelyi szabadidőpark műszaki átadása, átvétele, ezalatt kisebb javításokat végzünk a területen, a padok helyét pontosítjuk, illetve székeket, napozóágyakat helyezünk ki a stégre – mondta Farkas Zsolt, a kivitelező cég, a System Service kereskedelmi vezetője, körbevezetve a helyszínen.A város legújabb parkja – mint ismert – az egykori országos hírű Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola helyén létesült. Nemcsak a korábban a suliban tanulóknak lehetnek abból az időből szép emlékeik, a sportrajongóknak is. Fantasztikus hangulatú kosármeccseket rendeztek a tornacsarnokában, a közönség szinte a pálya vonalán állt. A legjobbak is megizzadtak ott.A félhold alakú tavon két híd ível át, 57 kandelábert és 66 kukát helyeztek ki, a mozgáskorlátozottaknak is kialakítottak vécét, és lesz büfé is a pihenőparkban. Kertészeti tereprendezési munkák vannak még folyamatban. Már elültették a virágokat, bokrokat, fákat – a korábbiakból amit lehetett, megmentettek –, füvesítettek, de a különböző szinteken elhelyezett növények szépsége még csak ezt követően, tavasszal, nyáron lesz élvezhető. A fiatalokat, az okostelefontól szabadulni nem tudókat ingyenes WiFi várja. A megközelítés könnyű, ideális az autósok számára is, hiszen szomszédságában, a szupermarketeknél sok parkolóhely közül válogathatnak.A szabadidőpark – amelyet a hagyományok, a tisztelet és az emlékezés okán elnevezhetnének Kossuth Zsuzsannáról – közös projektben épült a megújult Európa parkkal, ahol nettó 5,5 millió forintból az aszfaltréteget újították meg. A pihenőpark 580 millióba került. Érdekesség és majd a séták során megfigyelhető, hogy a tervező, kicsit „borsot törve" a kivitelező orra alá, egyetlen egyenes vonalat sem használt a rajzoláskor, egy ilyen sem található a területen.