Korábban is léphetett volna az önkormányzat: Március 30-án nyílik meg az új elkerülő út, addig illegálisan használják

Barikádok az elkerülőn. Csak szökni lehet rajta. Fotó: Kovács Erika

Megunták a vásárhelyiek, hogy nem lehet használni a keleti elkerülőt. Valaki jó néhány nappal ezelőtt helyet csinált az úttorlaszok között, és tegnap is találkoztunk ott több járművel. Hogy lovas kocsi is járt arra, azt egyéb nyomokból találtuk ki... Ez a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő, amely a Kutasi utat és az Erzsébeti utat köti össze, ezzel bezárul a körgyűrű, a város elkerülhető. A 3,2 kilométeres út 1,8 milliárd forintba került. Még az előző városvezetés nyerte rá a pályázati forrást, az első kapavágás is akkor történt. Az út már több hete kész, minden tábla a helyén, felfestették az összes útburkolati jelet. Munkatársunk még januárban végigment rajta, akkor a havat takarították a kotrók. Másnap szakaszonként több raklapnyi szegélykővel torlaszolták el az utat. Azóta többen szót emeltek amiatt, hogy még mindig nem lehet használni. Benkő Zsolt fideszes képviselő sajtótájékoztatóján elhangzott, ha a polgármester nem a politikai karrierjét építené, akkor lett volna ideje azon dolgozni, hogy minél hamarabb megindulhasson a forgalom. Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője is ezt hangsúlyozta abban az iróniának szánt videójában, amelyben az látható, hogy többen piknikeznek, fociznak az elkészült, de forgalommentes úton.A február 28-i szikáncsi lakossági fórumon is szóba került a keleti elkerülő. Márki-Zay Péter polgármester azt mondta, azért nincs még átadva az út, mert az állami hatóságok nem engedik. Egy helybeli felvetette, a helyi rádióban arról beszéltek, a városháza „felejtkezett el" róla. – Senki nem felejtette el! Ha valaki elfelejtette volna a városfejlesztéstől, lehet, hogy már nem dolgozna ott – szögezte le a polgármester, majd a városfejlesztési iroda munkatársa beszélt a forgalomba helyezési eljárásról. Mint mondta, a műszaki átadás december 31-én zárult, a közlekedési hatósághoz januárban nyújtották be a forgalomba helyezési kérelmet. Az alaphatározatot a megelőző héten (a február 18-cal kezdődő héten – a szerk.) kapták meg. A jogerőre emelkedést várják, ami tudomása szerint március 14-e. Azt is mondta, az időpontról a hatóság még nem adott pontos választ.Lapunk a fórum után levélben kérdezte a megyei kormányhivataltól, hogy az önkormányzat időben nyújtotta-e be a forgalomba helyezési kérelmet. A kormányhivataltól megtudtuk, a keleti elkerülő út végleges forgalomba helyezési kérelmét Hódmezővásárhely január 18-án nyújtotta be. A jogszabály 55 nap ügyintézési határidőt szab a 9 szakhatóságnak. A helyszíni szemlét január 31-én tartották, a forgalomba helyezési engedélyt február 25-én adták ki. Amennyiben nem lesz jogorvoslati kérelem, úgy az elkerülő utat március 30-án lehet megnyitni.Kérdésünkre, hogy be lehetett volna-e adni a forgalomba helyezési kérelmet a műszaki átadást követő első munkanapon, azt a választ kaptuk, hogy ha e kérelmet január 2-án nyújtják be, az engedélyt vélhetőleg február első felében – a szakhatósági állásfoglalások beérkezésének függvényében – adták volna ki.A vásárhelyi polgármesteri hivataltól megkérdeztük, hogy miért január 18-án, és miért nem két héttel korábban, január 2-án adták be a kormányhivatalhoz a kérelmet. Ha megérkezik a válasz, közöljük.