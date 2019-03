Kordonokat húztak ki a vásárhelyi városházán

A vásárhelyi városháza aulájában, előterében és a főlépcsőnél egyaránt kordon van. Fotó: Imre Péter

Február közepén írtunk arról, hogy 11-én, hétfőtől a vásárhelyi városházán beléptető rendszer működik. Az érkezőknek felírják a nevét és a személyiigazolvány-számát egy könyvbe, vendégkártyát kapnak, amelyet a távozáskor le kell adni a portán.A lakosság körében vegyes érzelmeket keltett a biztonsági okokból bevezetett intézkedés. Akkor, kérdésünkre többen elmondták: tudomásul veszik, mert nem tehetnek mást, de akadtak, akik értelmetlennek és érthetetlennek nevezték. Az ügyben a Fidesz vásárhelyi szervezete és az önkormányzat közleményeket adott ki, indokolva, illetve cáfolva, miért van erre szükség.Akkor arról is beszámoltunk: a mostanit rövidesen mágneskártyás szisztéma követheti a fokozottan védendő irodáknál, és akkor a földszinten, az ügyféltérben a már megszokott, akadálymentes, szabad lesz a közlekedés. Most a kordon szigorításnak tűnik. A földszinten jobbra lévő folyosóra újságíró-igazolvánnyal sem jutottunk be, a rendész visszaküldött a portához vendégkártyáért.Márki-Zay Péter polgármester érdeklődésünkre elmondta: a kordon nem szigorítás, hanem könnyítés, a pénztárakhoz most már – mint korábban – szabadon eljuthatnak a polgárok, oda nem kell látogatói kártya.– Eddig minden beérkezőt naplózni kellett a Korsós Ágnes egykori címzetes főjegyző által aláírt rendelkezés szerint – mondta a városvezető. Hozzátette: a mostani intézkedést, annak bevezetését a szabályok betartását kérő Magyar Államkincstár felszólítására léptették életbe. Kordonnal és az adatok rögzítésével hétfőtől a 4-es biztonsági kockázatú irodákat, helyiségeket, illetve azokat a folyosókat védik, amelyeken ezek találhatók. Ezeket el kell különíteni, külön kell védeni.