Közösségek hete a vásárhelyi városi könyvtárban

Tegnap a könyvtár közösségei mutatkoztak be. Ma 10 órától a Babázó klubba várják az édesanyákat és kicsinyeiket, akik Tápai Lászlóné óvodapedagógussal mókázhatnak és mondókázhatnak.



Szerdán 17 órakor kez- dődik a Kárász József Irodalmi Kör felolvasó délutánja.



Csütörtökön, ugyancsak 17 órakor a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület Idéző című sorozatában Mészáros Zoltán ismerteti az édeklődő közönséggel Tompa Mihály költészetét.



Pénteken 15 órakor az Art.Pagony Művészettörténeti Önképzőkör nyílt foglalkozásán vehetnek részt az érdeklődők.



Szombaton 11 órára hirdették meg a Yumeiho Egyesület kiállítással és könyvbemutatókkal egybekötött összejövetelét, amelynek címe: Emlékeink, vendégeink.



A Közösségek hete alkalmából kiállítás látható Szenténé Kálvai Mária festőművész műveiből is, amely a könyvtár nyitvatartási idejében május 31-ig tekinthető meg. A szombati programon fellép Anjo Amika/Anna Bartek operaénekesnő. Bemutatják Nagy Ibolya Anna nemzetközi csikungmester és Faragó Katalin könyveit is.