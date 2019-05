Lance Armstrong-könyvet már fordított 15 évesen, de olimpiai aranyról tudósítana a vásárhelyi Nagy Benjámin

A 20 éves Nagy Benjámin tudatosan építi életét. Fotó: Imre Péter

Benji és Lance Armstrong



Nagy Benjámin 2014-ben, 15 és fél évesen társfordítója lehetett a Szökésben című, Lance Armstrongról szóló sportkönyvnek, amely azóta is megtalálható a könyvesboltok polcain. A felkérés úgy jött, hogy akkoriban egy országúti kerékpárral foglalkozó oldalnál (is) dolgozott, és ketten vállalták el a munkát egy rutinosabb kollégával.

– Hároméves koromban elhatároztam: sportújságíró leszek, és mindenképpen szeretnék közvetíteni egy magyar olimpiai aranyéremről – mondta a 20 éves, vásárhelyi, szülei révén erdélyi származású Nagy Benjámin, aki már belekezdett álma megvalósításába.Rajtként 2011-től, 12 és fél évesen kezdett blogot írni a Eurosport fórumán. Utána a rövid életű helyi sportos weboldalnál, az Oldalvonalnál tevékenykedett és tudósított élő- ben, például Kosársuli-meccsekről. Jelenleg két vásárhelyi klubnak, a Kosársulinak és a HSÚVC-nek a sajtósa, honlapjának kezelője – utóbbinál Magné Varró Renátával közösen, aki a fotókat szállítja –, ezenkívül dolgozik az NB1.hu- nak, az oldal legfiatalabb szerkesztője, tudósítója volt belépésekor, 2016-ban. Tagja a magyar és a nemzetközi sportújságíró-szövetségnek. Legutóbb akkor írtunk róla, mikor a DiSzíZ-zel, vagyis a DiákSzínjátszó Zónával színpadra állította első rendezéseként Egressy Zoltán Portugálját.– Már a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában tagja voltam a Daridáné Papp Erika vezette színjátszó csoportnak, ez a Bethlen-gimnáziumban folytatódott, Simon Ferenc kezei alatt. Két éve érettségiztem, és az egyetemen hiányzott a színjátszás fílingje, ezért szerveztem egy csapatba a vásárhelyi sulik legjobbjait. Ez kikapcsolódás, hobbi, de bármivé fejlődhet – mondta.Emellett még a tavaly augusztusban alakult Szeretem Vásárhelyt Egyesületnek is az egyik alapítója. – A civil szervezetbe azért kerültem, többedmagammal, hogy a fiatalok látásmódját képviseljük – közölte Benji. Sok ambíciója, akaratereje, energiája van. A sportról és a színjátszásról már szóltunk, az egyetemet csak érintettük.– Pedagógus szüleim példáját követve az SZTE magyar–történelem szakára jelentkeztem, másodéves vagyok. Igaz, nem tudom magam elképzelni tanárként – azt szolgálja, hogy több lábon álljak –, de ha úgy hozná a sors, hogy pár évig tanítanék, olyan szellemiséget, életérzést igyekeznék átadni, amit Simon Ferenc tanár úrtól kaptam. A sportos vonal, az olimpiai arany közvetítése a fő cél. Viszont vallom: a szembejövő kisebb lehetőségeket is ki kell használni. Fontos, hogy tudjak apránként építkezni, és közben gondoljak a jövőre is – árulta el.Magánélete is van: 4 éve van együtt a nagy Ő-vel, Galambos Adrienn-nel, és pihenésként, kikapcsolódásként mindketten szeretik – akár csak 1-2 órára – a csendet, a nyugalmat. Így szállnak ki a napi pörgésből.