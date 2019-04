Lázár János gazdákkal az EP-választásról

– Az európai parlamenti választások eredménye az agráriumból élő családokat közvetlenül érinti, befolyásolja majd. Most dől, el, milyen erők kerülnek többségbe az európai tanácsban: olyanok, akik a mezőgazdaságot, vagy olyanok, akik a bevándorlást preferálják – mondta.



Hozzáfűzte: 183 ezer földalapú támogatást igénylő van az országban, és a gazdák mellett az alkalmazottak jövője is a tét. Mert most dől el az is, egy mezőgazdaságban dolgozó mennyit fog keresni például Vásárhelyen, illetve Makón.



A politikus elmondta: az Európai Unióban nagy a vita arról, hogy a közel 1000 milliárd eurós költségvetésből mennyit költsenek a mezőgazdaságra, illetve a bevándorlásra. Éppen ezért fontos a magyar gazdák számára, kik fogják őket képviselni Brüsszelben. Ahogy fogalmazott, a lét a tét, mert a következő 10 évre hatnak majd a május végi eredmények.