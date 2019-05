Légpuska, paintball, játékos aknakeresés: nyílt napot tartottak a vásárhelyi laktanyában - fotók

– Az idei nyílt nap abban különbözik a többitől, hogy a NATO is szerepet kapott benne, például a középiskolások NATO-ismereti vetélkedőjével. Kiállítás nyílt Hét évtized a békéért és szabadságért címmel, a pedagógusok konferencián vehettek részt, melyen a honvédelmi nevelés iskolai szerepéről hallhattak

– Színvonalas program, tavaly is eljöttünk és a gyerekek, Miklós és Hunor nagyon élvezik. Kíváncsiak a gépekre és arra, hol dolgozik az édesapjuk – mondta Elek-Bacsa Angéla, egy katonafeleség. Az idősebb, a 4 éves Miklós tétovázott, végül nem válaszolt arra a kérdésre: apuhoz hasonlóan ő is katona szeretne-e lenni? Bizonyára még nem döntötte el.Ebben segíthetett neki és több fiatalnak a vásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában csütörtökön rendezett NATO- és laktanyai nyílt nap. A program zenés nyitánnyal, gyepshow-val indult a Kovács István őrnagy dirigálta helyőrségi zenekar előadásában.– sorolta a szervező, Hazadi János őrnagy. A Húsz év szövetségben, biztonságban című konferencián több előadás hangzott el hazánk és a NATO kapcsolatáról.A laktanya minden évben egyszer megnyitja kapuit a civilek, a családok, a gyerekek előtt, ilyenkor a hozzátartozók is eljönnek és megnézik, hol dolgozik apa, anya, a feleség, a férj. Óvodai, iskolai csoportokat is láttunk, a legkisebbek babakocsival érkeztek. Az álcafestésben rohangáló fiúk, lányok beültek a katonai járművekbe, kipróbálták, milyen légpuskával és paintball-puskával lőni, a játékos aknakeresés is népszerű volt. Nagy sikert aratott a harcászati bemutató – hagos durranásokkal, puskaropogással, színes füsttel –, amely egy összecsapást szimulált, valamint a fegyveres alaki bemutató. Megismerkedhettünk a tábori ellátó pontokkal és azzal, hogy tábori körülmények között miként készíthetünk ebédet, illetve a legújabb hadrendbe állított, a régit váltó pisztolyokkal és gépkarabélyokkal.– Gyermekeim édesanyja, Anna most teszi le a katonai esküt – árulta el a három, 3, 4 és 6 éves gyerkőccel érkező vásárhelyi Szabó Sándor. – Szétnéztünk, a kicsik minden járműbe bemásztak, de az eskütételt várják a legjobban. Figyeljetek, mindjárt jön anya! – figyelmeztette őket Sándor.