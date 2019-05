Magyar-ukrán kapcsolat: Grezsa István szerint a mostaninál csak jobb lehet a viszony

Grezsa István a Hódmezővásárhely és a magyar kormány támogatásával épült óvoda avatásán a kárpátaljai Mezőváriban 2017 decemberében. Archív fotó: MTI

– Az egész ukrán politikai elit kritikája, hogy Volodimir Zelenszkij nyerte az elnökválasztást. Én óvatos optimizmussal várom a további fejleményeket – értékelte kérdésünkre az ukrán elnökválasztás eredményét Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. A vásárhelyi politikus szerint eddig szinte minden elképzelhető rossz megtörtént Ukrajna és Magyarország viszonyában, a folytatás ennél csak jobb lehet.Az ukrán politika a belügyekbe való beavatkozásnak vette, hogy a magyar kormány Kárpátalja fejlesztésére programot dolgozott ki, hogy a szülőföldjükön tartsa a magyarokat, és néhány év alatt 100 millió euróval segített ottani intézményeket, szervezeteket – nem csak magyar közösségeket. Rejtett kamerás felvétel készült a beregszászi konzulátuson egy állampolgársági eskütételről, ahol a konzul azt tanácsolta, hogy Ukrajnában lehetőleg ne mutassák a magyar papírjaikat.Ez újabb viszályt szült. Grezsa István azonban azt tapasztalta, hogy a kárpátaljaiak – lévén hosszú ideje sok nemzetiség él ott – toleránsak egymással, ő még rosszalló tekintettel sem találkozott.Az elnökválasztáson Zelenszkij nagy többséggel győzte le az eddigi elnök Petro Porosenkót, a különbség Kárpátalján az országos átlagnál is nagyobb volt az új ember javára. A vásárhelyi politikus szerint van jelentősége annak, hogy az új elnök orosz anyanyelvűnek és ukrán nemzetiségűnek vallja magát. A 2001-es népszámláláskor 17 millióan nyilatkoztak ugyanígy, azt nem tudni, most mennyien vannak.Grezsa remélte, hogy az ukrán parlament nem fogadja el a kisebbségek, így a kárpátaljai magyarok közösségi nyelvhasználatát is szabályozó nyelvtörvényt – főleg, mert az új elnök is kritikusan nyilatkozott a tervezetről. A képviselők többsége azonban megszavazta a jogszabályt. Volodimir Zelenszkij megválasztott elnök bejelentette, hogy miután hivatalba lép, megvizsgálják a nyelvtörvényt, abból a szempontból, hogy minden állampolgár alkotmányos jogait tiszteletben tartja-e. Az szerinte is alapvető, hogy az ukrán az egyetlen államnyelv Ukrajnában, és az államnak gondoskodnia kell a nyelv használatának kiterjesztéséről, de ezt ösztönzésekkel, jó példákkal, és nem büntetéssel kell elérni.– Azt gondolom, az új elnöknek ebben az ügyben nincs nagy mozgástere – véli Grezsa István. – A parlament elnöke, és utána a még hivatalban lévő előző elnök aláírja a nyelvtörvényt – amelyre jellemző, hogy az ukrajnai parlament nyelvhasználatát nem szabályozza. A képviselők nagyrészt oroszul beszélnek.