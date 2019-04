Már 59 forintért is kapunk csokinyulat

Ha húsvét, akkor csokinyúl - többféle változatban. Fotó: Frank Yvette

– Nem nagyon van húsvétunk. Ezeken a napokon is dolgozunk a párommal, én három műszakban – mondta a vásárhelyi Róbert.Azért a boltokban fogynak a különböző csokifigurák, főként a nyulak – abból van a legnagyobb választék. Az árak 59-től 999 forintig terjednek a csokinyulaknál, mérettől és márkától függően. A vásárhelyi Intersparban nagy, minden hazai és világmárkát felvonultató a választék: Nestlé, Kit- Kat, Kinder, Ferrero Rocher, Merci, Lindt, Vadász, Tibi, Boci, Szerencsi. 2500 és 3500 forintos árakkal is találkozhatunk.A tojást hozó nyuszi mint szimbólum már a XVI. század óta létezik, de csokitojást először a XIX. században adhattak egymásnak ajándékba az emberek. Az első csokoládéból készült figurák a XIX. század elején bukkantak fel Németországban és Franciaországban, és a század végére egész Európában népszerűek lettek. Az első igazi, klasszikus, üreges és ízletes csokitojás a Cadbury-műhelyben készült 1875-ben. A különböző csokifigurák gyártása hazánkban az 1900-as évek elején kezdődött. Az emberek eleinte idegenkedve fogadták, de a két világháború között fellendült a fogyasztásuk, amit főként a csomagolásnak köszönhettek. A neves grafikusok által tervezett, jól kidolgozott csomagolópapírokat akkoriban a szaksajtó a világ legjobbjainak találta.Magyarországon Stühmer Frigyes, a legnagyobb hazai csokoládégyár alapítója 1934- ben egyedülálló technikával kezdett a csokoládéfigurák gyártásába. A legkülönfélébb alakokat készítették el így, például matyó legényt és leányt, húsvéti nyulat, de nem maradhatott ki a Mikulás sem. Később megépült a Diósgyőri Édesipari Gyár, ahol hazánkban először indult el a csokoládéfigurák gépesített nagyüzemi gyártása.– Nem túl sok fogy a csokifigurákból, igaz, nem is tartunk sokat. A multik kínálatával nem lehet versenyezni. A legtöbben oda járnak Mikulásra, húsvétra ilyeneket vásárolni, de a törzsvevőink nálunk szerzik be ezeket a termékeket is – mondta a vásárhelyi Família ABC-ben Hódiné Rácz Andrea.