Márki-Zay Péter tovább vágja a fát maga alatt

A Rádió Color június 19-i Kilincs című műsorának vendége volt Márki-Zay Péter, akit arról kérdezett a műsorvezető, van-e különbség a kislányok és a kisfiúk édesapjukhoz kötődésében. A polgármester azt válaszolta, viszonylag határozott szülő volt, elvárta a fegyelmet a gyermekeitől. Hét gyermek esetében ezt nem is lehetne másképp.



– Jó barátom nálam járt a gyermekével. Fél óráig mondta neki, hogy indulunk, megyünk, gyere. És nem történt semmi. Hét gyermekkel ez nem lehet, mert soha nem mennénk sehova. Amikor a cipőt felhúzták és távoztak, jó idő elteltével, kinéztem az ablakon, és láttam, hogy még mindig ott állt az autójuk. Kiderült, a gyerek nem volt hajlandó bekötni magát. Ilyen nem fordulhat elő. Nekem mindig fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak. Ilyen szempontból én a testi fenyítésnek is szükségét érzem. Ez persze, ahogy a gyerekek nőnek, teljesen kikopik – mondta Márki-Zay Péter, aki szerint az ezzel kapcsolatos magyar szabályozás túl szigorú, majd Kanadát hozta fel példának, ahol elmondása szerint, a testi fenyítés teljes elutasítását iktatták törvénybe, de megváltoztatták.



– Nagyon szigorúan szabályozva van, hogy a gyermeket semmilyen külsérelmi nyom nem érheti, nem lehet a fején ütni, nem maradhat nyoma, csak nyitott kézfejjel és a többi... Tehát nagyon pontosan, korrektül le van szabályozva, hogyan lehet fenyíteni a gyereket. Én azt gondolom, hogy ez a helyes út és ezt be is tartják – mondta szó szerint a rádióban. – Nem kell bántani a gyermeket. Egyszerűen arról van szó, hogy ha nem akar jönni, akkor fölveszem és viszem. Ha hisztizik, akkor fogom és kiviszem onnan – magyarázta. – Nem ököllel, agyba-főbe, kékre-zöldre, szó sincs róla. De arról igenis szó van, hogy adott esetben az ember egy kézszorítással is jelzi a gyermekének, hogy valami nem oké, valami nem elfogadható – folytatta később az okfejtését, leszögezve, hogy a legkisebb korban kell kialakítani, hogy a szülőnek tekintélye legyen.



Márki-Zay Péter rádiónyilatkozata országosan nagy port vert fel. Erre egy Facebook posztban reagált.



– Fenntartom, hogy senki nem lett amiatt traumatizált felnőtt, mert az édesanyja ráütött egyet a fenekére, amiért kiszaladt egy autó elé az útra, a kistestvérét püföli a játszótéren, vagy vendégségben eltörte a házigazda kedvenc vázáját. Ezzel szemben az teljes mértékben elfogadhatatlan számomra, ha valaki az indulatait a gyermekén tölti ki, gyermekét bántalmazza, neki szenvedést okoz – írta. Hozzátette: a szülő legfontosabb feladata, hogy a gyermek általa megtapasztalja a feltétel nélküli szeretetet.



– Huszonhárom éve nevelem gyermekeim egymás szeretetére és embertársaik tiszteletére, erőszakmentességre és szerénységre – írta.