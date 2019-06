Mártély székelykaput kapott a Bojtorján zenészétől

Borsos József polgármester ünnepi beszédében megköszönte Kemény Győzőnek, a Bojtorján együttes alapítótagjának, vezetőjének, hogy a székelykaput a településnek adományozta. A Bojtorján együttes első lemeze 41 évvel ezelőtt Mártélyon született. Azóta a település és a zenészek szoros kapcsolatban állnak.Az adományozó, Kemény Győző az ünnepségen elmondta, a székelykapuk iránt rajongása gyermekkorába vezethető vissza. Akkor nagyon sok Benedek Elek mesét olvasott. Felnőttként elhatározta, ő is állít egy kaput a házához. Nagyon sok székelykaput megnézett, végül egy gelencei mester alkotásai tetszettek meg neki leginkább, így őt kérte fel a faragásra. A kapu fája egyébként a zabolai erdőből származik.- A székelykapuk hosszú fáján mindig van egy felirat. Olyan mondatot szerettem volna, ami jelzi, hogy a kapu Magyarországra kerül, de az összetartozást is. Rátaláltam egy idős pedagógusra, aki nagyon sok székelykaput megmentett az enyészettől, az elbontástól. Vele beszélgettem arról, milyen üzenet lenne jó a kapumra. De semmit sem talált, ami minden szempontból az igazi lett volna. Egyszer csak eszembe jutott az Összetartozunk című dalunk refrénje: „Volt már pár utunk, és sok mindent tudunk, de legfőképpen azt, hogy összetartozunk." Így lett a saját dalunk a kapu üzenete.Kemény Győző elmondta, a házat egyéb okok miatt el kellett adnia. Sokat gondolkozott, hová kerüljön a székelykapu. Szóba került az Ópusztaszeri Nemzeti Park és a szentendrei skanzen is. Végül Vörös Andor állt elő az ötlettel, hogy mi lenne, ha Mártélyon állítanák fel. Mivel 40 éves kapcsolat fűzi a településhez, így esett a választás Mártélyra, ahol örömmel fogadták a felajánlást – derült ki az ünnepségen.A székelykaput Salamon László katolikus plébános és Vladár Sándor református lelkész áldotta meg.