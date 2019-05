Még mindig nem működnek a WC-k a pihenőparkban

Ahol sok ember megfordul, illik az illemhelynek is működnie. Fotó: Ime Péter

Kiírták a pályázatot



Arról már beszámoltunk, hogy Mucsi László, a városfejlesztési iroda vezetője és helyettese, Szilágyi Tamás csoportvezető távozik a vásárhelyi polgármesteri hivatalból. Megtudtuk: még dolgoznak, felmondási idejüket töltik. A pályázatokat az állásokra kiírta az önkormányzat, megtalálhatók a város honlapján.

Még mindig nem működnek a WC-k a május 1-jén átadott új vásárhelyi szabadidőparkban. Ezt tegnap teszteltük, és hiába próbálgattuk a kilincset, az ajtók nem nyíltak. Korábban az önkormányzat úgy tervezte: aki a büfét kiveszi, az vállalná az illemhelyek üzemeltetését is, de a előbbiért sem nagyon „ugrálnak" a jelentkezők.Információink szerint a magas bérleti díj és az idényjelleg miatt. Télen ugyanis csekély forgalommal lehet számolni, és a környékben több szupermarket van, amelyek nyáron is csökkenthetik a bevételt. Megoldást hamarosan találni kell, legalább a WC-k működtetésére, mert a jó idő beköszöntével naponta akár több százan is megfordulhatnak a parkban. A városnál több verzió felmerült, például a büfé bérleti díjának mérséklése vagy az illemhelyek külön üzemeltetése. Pelenkázó van, az egyik, úgynevezett családi WC-ben, ahol azonkívül még két ülős illemhely és egy piszoár található – egy térben.A szabadidőpark neve, pontosabban névtelensége is többször szóba került már. Márki-Zay Péter polgármester az egykor a helyén álló iskolára emlékezve a Kossuth Zsuzsanna nevet favorizálja, míg a Fidesz-frakció az elhunyt polgármesterről, Almási Istvánról nevezné el. Úgy tudjuk, valószínűleg a választásokon nyertes városvezetés tarthat majd keresztelőt.