Megegyezhet a polgármester és a Fidesz-frakció Vásárhelyen - Elnapolták a költségvetést

A tegnapi vásárhelyi közgyűlés azzal kezdődött, hogy Cseri Tamás (Fidesz–KDNP) azt kezdeményezte, vegyék le napirendről a költségvetés tárgyalását. Azzal indokolt: a Fidesz három javaslata ugyan bekerült a büdzsé legújabb módosított tervezetébe, de ahhoz komoly hitelfelvételre lenne szükség – közel 3 milliárdra, ebből 1,9 milliárd fejlesztésre, 1 lenne „rulírozó hitel", és utóbbit december 31-ig vissza kellene fizetni. A választás évében nem akarják eladósítani a várost, a következő testület kényszerpályára kerülne, ezért a hitelfelvétel törlését kérték.



A váratlan helyzet miatt elrendelt szünetben a padsorok között rögtönzött megbeszélést folytatott a Fidesz–KDNP-frakció Márki-Zay Péter polgármesterrel, Kis Andrea (MSZP) alpolgármesterrel és a jegyzőkkel, majd a városvezetők külön folytatták. Azt javasolták: megoldható, hogy a Fidesz-javaslatok bekerüljenek a költségvetésbe, nulla hitelfelvétellel. Ezt a módosítást kedden vitatják meg a bizottságok, majd 15 órától rendkívüli közgyűlésen tárgyalják a 19 milliárd forintos főösszegű büdzsét.



Tavaly Vásárhelyen 485 csecsemő született, 269 házasságot kötöttek, és 622-en hunytak el. Utóbbiakra 1 perces néma felállással emlékeztek. Kószó Péter (Fidesz–KDNP) megemlítette, 2018-ban hunyt el Novák Imre egykori alpolgármester, Szeli Ferenc szocialista képviselő és Czuczi Győző, aki tagja volt a rendszerváltó testületnek. Ezután a politikai csatározásoké lett terep. Cseri Tamás a túlóratörvény elleni szavazás kudarcáról beszélt, majd az Erzsébet-kórház körül – melyik kormány akarta bezáratni, melyik fejlesztette, és a város korábban és most mennyire támogatta – lobbant fel személyeskedő vita. Benkő Zsolt kijelentette: a teremben csak egyetlen embernek, Márki-Zay Péternek nincs köze a kórházfejlesztésekhez. Sőt, rossz hírét keltette, mikor halálgyárnak nevezte, amiért el is ítélték. A polgármester kilátásba helyezte: beperli, mert a halálgyár kifejezést soha nem használta.



Azért dolgozott is a közgyűlés, és főként személyi kérdésekben döntött. A Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár Bizottságba a még tavaly lemondott Szenti Tibor helyére Szenti Csillát választották Cseri Tamás és Simon Ferenc mellé. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. igazgatóságában a lemondott Kovács Pált és Sebesi Bálintot csak Gyömrő-Molnár Imre követte, mert a tagok számát háromra csökkentették. A Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának létszámát viszont hatra emelték: Soós Csillához, Grezsa Ferenchez, Szenti Tiborhoz, Miklós Anikóhoz és Kis Andreához Mátray Attila, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke csatlakozott. Módosították a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletet, ami a szolgáltatások díjának emelését tartalmazza, a sírmegváltások összege nem változott.

Győzött a józan ész



– A józan ész győzött a politikai viták felett. A költségvetés nem kampánycélokra és látványberuházásokra fog épülni, hanem olyan fejlesztésekre, amikre valóban mindenkinek szüksége van – jelentette ki a közgyűlést értékelő sajtótájékoztatóján Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője. – A város nem vesz fel közel 3 milliárdos hitelt, a vállalkozások építményadója 30 százalékkal csökkenhet, a járdák, utak javítása és a kórtermek felújítása is megvalósulhat – mondta a politikus. Megemlítette: az eladósítást egyetlen képviselő sem támogatta a bizottsági üléseken. – Észszerűbb, takarékosabb lesz a költségvetés, és ha három javaslatunk is benne lesz, hitelfelvétel nélkül, kedden megszavazzuk a költségvetést. A konszenzus irányába haladunk – állapította meg Hegedűs Zoltán.