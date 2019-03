Megemlékezés Vásárhelyen: ˝a mai Magyarország eszményének sarokköveit a szabadságharc rakta le˝

Fotó: Vári Dénes

Fotó: Vári Dénes

A Kossuth téri Kossuth-szobornál Grezsa István települési képviselő, miniszteri biztos mondott beszédet, amelyben közölte: „Bár elbukunk, mégis talpra állunk, mert meg akarunk maradni. Ez a mégis morál adja a magyar nép lelkének különleges erejét." Majd azzal folytatta, hogy „a mai Magyarország eszményének sarokköveit 1848/49 szabadságharca rakta le, hogy aztán vérünkkel váltsuk meg a letétbe helyezett szabadságunkat 1956-ban".Azt is megemlítette, hogy a kommunizmus pusztításait magunk mögött hagytuk, de utódaik, a köztünk járó nihilisták a hatalomért, amelyért semmi sem drága nekik, az ördöggel is összefognak. – Őket hívjuk ma ellenzéknek – közölte.A városi politika is szóba került. Ennek kapcsán Grezsa István kijelentette: „Az előttünk álló év tétje, hogy visszatalálunk-e a fejlődés és a gyarapodás útjára, vagy maradunk ott, ahol tavaly február óta vagyunk. Olyan polgármestert kell választani, aki nem megosztja, hanem egyesíti erőinket, aki tudja, hogy mi a kötelessége. Ha összefogunk, semmi sem lehetetlen". Beszédét az ismert nóta soraival zárta: „Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!"