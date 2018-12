Megérkeztek a kukásautók Vásárhelyre

Kovács Pál távozik

Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere szokásos élő bejelentkezésében tudatta: Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető- és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója távozik a városi cégtől. Erről az érintett is beszámolt Facebook-oldalán. – Igazgatósági tagságomról mondtam le. A testületben, amelynek én voltam az elnöke, négyen voltunk. A búcsú mellett döntött még Sebesi Bálint, a Villeroy & Boch egykori vezérigazgatója is – árulta el Kovács Pál. Hozzátette: ez akkor válik hatályossá, ha találnak a helyükre embereket. Az okokról annyit mondott, úgy érzi, a működtetés átpolitizálódott, és amennyiben személye lenne a gátja a fejlődésnek, az a legkevesebb, hogy távozik. Arra is utalt, a legutóbbi közgyűlésen a következő évi üzleti tervet úgy utasította el mindkét oldal, hogy arról egyetlen kérdést sem tettek fel neki.

– A hulladékgazdálkodásban a közelmúltban is jelentős eredményeket értünk el – mondta Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere a hulladékgazdálkodási projektet bemutató rendezvényen. – A megszüntetett szelektívszigetek helyén a panelos övezetekben újra kihelyeztük a konténereket, Fel-győ helyett ismét Vásárhelyre szállítjuk a kommunális hulladékot, kampányt indítottunk az utcai szemetelés ellen, közös szemétgyűjtési akciókat szerveztünk, és felléptünk az illegális hulladéklerakással szemben – sorolta. Hozzátette: a hulladékudvar kialakítása az újabb fejezet.A projektet Kovács Pál, a HMSZ Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója ismertette a sajnálatosan kevés érdeklődőnek. Mint mondta, a projekt célja a hulladékgazdálkodási rendszer színvonalának növelése a vegyes hulladékgyűjtés technológiai fejlesztésén, valamint az elkülönített gyűjtés modernizálásán keresztül. Ezt 1 milliárd 90 millió forintból valósítja meg Hódmezővásárhely. A beruházás első elemeként a csütörtökön megérkezett hat kukásautó és két pótkocsi, 403 millió forintért. 2019 elején jönnek a gyűjtőkonténerek, amelyekkel a jelenleg használt lakossági kukákat cserélik le. A projekt másik eleme az építkezés, azaz a komposztálótelep, a zöldhulladék-lerakó és -tároló, valamint a hulladékudvar kialakítása a szennyvíztelepnél – ez jövőre kezdődik. Nagy hangsúlyt fektetnek majd a szemléletformálásra, a környezettudatos életmód kialakítására, az ezzel kapcsolatos kampány várhatóan szintén jövőre startolhat. A vegyes és a veszélyes szemét gyűjtésére alkalmas hulladékudvart 2020-tól használhatják majd a vásárhelyiek.