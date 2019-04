Megkapják pénzüket a babakötvényesek

A legutóbbi közgyűlésen sem sikerült a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány élére elnököt, alelnököt választani, illetve a felügyelőbizottságba új tagot, a harmadikat delegálni. Egyik posztot sem vállalta senki, pedig Márki-Zay Péter polgármester és a Fidesz–KDNP-frakció is megkérdezett erről embereket.



Elhangzott, az alapítvány számláján 60 millió forint található, illetve mintegy 120 millió forint értékű ingatlan képezi a tulajdont. A 2006-ban életre hívott alapítvány és babakötvény tulajdonképpen 2011-ig „élt", akkor megszigorították a feltételeket, és szociális alapon csak rászorultak kaphatták meg, ha a szülők igényelték. A vitát az generálhatta, hogy Kószó Péter akkori alpolgármester 2011-ben azt mondta: 300 millió forint körüli összeg található a számlán. Ezt a tévedést fordították ellene tavaly nyáron.



– Nem volt nálam a papírom, ezért rossz, hibás adatot mondtam – indokolt érdeklődésünkre Kószó.

Márki-Zay Péter pedig azt mondta: időarányosan már legalább 850–950 millió forintnak kellene lenni az elkülönített számlán. – Valami problémának csak lenni kell az alapítvánnyal, a babakötvénnyel, mert különben valakik vállalnák a felelősséget. Pedig az 5-6 év múlva esedékes első kifizetésekért nem kell aggódni, a Lázár János vezette akkori önkormányzat ugyanis kötelezettséget vállat arra, ami rám és a következő polgármesterekre nézve is érvényes. Vagyis, ha 0 forint lenne a számlán, a költségvetésben akkor is el kell különíteni erre az éppen aktuális összeget – közölte a polgármester. Hozzátette: a babakötvény alakulása pillanatában is csak egy lufi volt. – Nem azt mondtam, hogy ellopták a pénzt, hanem azt: nem volt rajta annyi, amennyinek kellett volna lenni – jelentette ki a közgyűlési vitában.



– Amennyiben Márki-Zay Péter továbbra is támadásra, politikai céljaira használja az alapítványt, szakadékba taszíthatja a babakötvényt. Azon pedig ne csodálkozzanak, hogy nem vállaljuk a pozíciót, illetve többen lemondtunk, hiszen csalónak, tolvajnak tituláltak minket – mondta Kószó Péter. Hozzátette: az alapítvány ügyei, adatai iránt rendkívüli módon érdeklődő Krupiczer Ferencet javasolja elnöknek (ezt már a közgyűlésen is bekiabálta a padsorból). – Ha vállalja, ígérem, megszavazom – közölte.



A korábbi alpolgármester még elmondta: jelenleg 2090 gyereket, fiatalt érint a babakötvény, akik közül azok a 18 évesek kapnak nettó 800 ezer forintot, akik Vásárhelyen akarnak lakást építeni, venni. Valószínűleg ezzel kevesen élnek majd, így akár szerényebb összegből is megoldható lesz a támogatás – vélekedett Kószó.