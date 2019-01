Megkérdezik az önkormányzati cégek dolgozóit a túlóratörvényről Vásárhelyen, nem kap pénzt a várostól Havránek cége

A vásárhelyi cégek, vállalkozások tavaly február 9-étől építményadójuk 30 százalékát alkalmazottaik minimálbért meghaladó bérfejlesztésére fordíthatják. Nem automatikusan, kérelmezni kell.

Ezután az országgyűlés által elfogadott túlóratörvény témája következett. Márki-Zay Péter polgármester azt indítványozta, hogy a száz százalékban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozóit ne érintse. Ne túlórázhassanak 1 évben akár 400 órát, maradjon a jelenlegi 250. Fekete Ferenc (Fidesz–KDNP) azt javasolta: hívjanak össze nyilvános fórumot, ahol az érintett munkavállalók elmondhatják véleményüket. Azt is tudni szerette volna, ez hány főt érintene, és ők korábban mennyit túlóráztak. Erre nem kapott választ.

Az első napirendi pontot percek alatt letudta szerdán a vásárhelyi rendkívüli közgyűlés: 5 igen mellett 7 fideszes tartózkodással nem hozott sem pozitív, sem elutasító határozatot a Susán Kft. bérfejlesztési támogatási kérelméről. Ezzel nem tett eleget a Csongrád Megyei Kormányhivatal felhívásának, miszerint döntést kellett volna hoznia. Ez mégis azt jelentette, hogy nem ítélték meg a gépalkatrészek gyártásával foglalkozó cégnek a támogatást. Egy évre 3 főre 70 ezer forintot kért, ami az idei igénnyel együtt már 140 ezer.Az ülést követően Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője azzal indokolta voksukat, bizonytalanok abban, hogy a Susán Kft. megérdemli-e a segítséget.– Miért, mi lehetne más? – kérdezett vissza. A rendkívüli közgyűlést e miatt az ügy miatt – már kétszer volt a grémium előtt, de a Fidesz mindig levetette napirendről – kellett összehívni, mert Havránek panasszal élt a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál. Ezt az adókedvezményt eddig 55, a városban működő vállalkozás kapta meg, köztük állami, önkormányzati és magáncégek – mondta megkeresésünkre az ügyvezető.A kialakuló, ismét szinte a személyeskedésig fajuló vitában Hegedűs kijelentette: – A város polgármesterének nem kell az országos ügyekkel foglalkozó, miniszterelnöki babérokra törő politikus (ezt később sajtótájékoztatón is megismételte, a szerk.). Kószó Péter (Fidesz–KDNP) is megfogalmazta a fentieket, amire Márki-Zay úgy reagált: Rapcsák Andrásnál és Lázár Jánosnál az országos politizálás nem zavarta a helyi fideszeseket.Visszatérve a napirendhez: az is szóba került, önkéntes túlóráról van szó, és az emberek dönthessenek arról, akarnak-e több munkával több pénzt keresni. Végül egyhangúlag – a polgármester javaslatával kiegészítve – azt szavazta meg a testület, hogy a törvényről tájékoztatót tartanak a dolgozóknak, akik titkos szavazással, írásban, névtelenül dönthetnek arról, akarják-e a több túlórát, utána szavaz a közgyűlés.