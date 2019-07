Megszépültek Mindszent központi terei - Angyalos kutat is avattak a városháza melletti parkban

– Közterületeink egyre szebbek. Kis lépésekkel ugyan, de észrevehető a változás. Mindenki jobban érzi magát egy rendezett környezetben – mondta ünnepi beszédében Zsótér Károly polgármester.Egy 150 milliós beruházás révén edzőparkkal, kerékpár­úttal, járdával, piaci árusítóhelyekkel, padokkal, virágosított parkokkal gazdagodott Mindszent. A polgármesteri hivatal melletti park végén egy angyalos kutat is avattak. Az új kerékpárút átadása után a gyerekek egy mini-KRESZ-tanpályán gyakorolhatták a helyes közlekedést.A rendezvényre meghívást kapott Farkas Sándor ország­­gyűlési képviselő, agrárminiszter-helyettes is, aki kormány­ülés miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Levelét Zsótér Károly olvasta fel.Elhangzott, a beruházás természetközelibbé, élhetőbbé teszi a várost, ami fontos az idősebbeknek és a fiatalabbaknak is. „Mindszent az elmúlt években számos alkalommal gazdagodott kisebb-nagyobb pályázati források révén. Hatásukra fejlődő pályára állt a város. Ez is azt jelzi, hogy a mindszentiek elkötelezettek településük jövője iránt" – állt a levélben.