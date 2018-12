Megtelt a jégpálya Vásárhelyen - képgaléria

– Egy évben kétszer jövünk haza Vásárhelyre, nyáron és télen, a karácsonyi időszakban – mondta a vásárhelyi születésű, Bécsben élő Ágnes, aki férjével, a montenegrói származású Novakovics Slavoljub-Belivel és gyermekeivel, Laurával és Alexszel érkezett a városba, téli kikapcsolódásra. – Rendszeresen járunk vissza, szeretjük ezt a pályát, mert jó minőségű a jég, a gyerekek élvezik a korcsolyázást. Ágnes azt is elárulta: a nyári kirándulásokkor csak hébe-hóba látogatnak el a környékre, például Mártélyra, inkább Vásárhelyen tartózkodnak, pihennek.A Kossuth téren a már bezárt karácsonyi vásár – csak a forralt boros és a kajás pavilonok emlékeztetnek még rá – közelében kialakított jégpálya múlt csütörtökön nyílt meg, és az időjárás függvényében használhatták eddig a vásárhelyiek. A pályát Márki-Zay Péter polgármester és Kis Andrea alpolgármester adta át a korizni vágyóknak az idényre. Tegnap déltájban, kora délután ottjártunkkor tele volt a jég. Akadtak, akik már profin, korizás közben mobiltelefonjukat böngészve siklottak a jégen, és olyan apróságok is, akik szüleikkel, az ő kezüket fogva az első, bizonytalan lépéseket tették meg a csúszós felületen.– Örülünk, hogy van ez a lehetőség – jelentette ki Ambrus Edit, aki 7 éves kislányával, Katával látogatott el a jégpályára, és ez már 4 éve állandó téli program számukra. – Remek ez a sport, a fizikai állóképességen, erősítésen kívül fejleszti a koordinációs képességet, és „megmozgatja" a jobb és a bal agyféltekét is – jelentette ki Edit. – Nagyon szeretek korcsolyázni, már évek óta gyakorlom ezt a sportot, és nagyon örülök, mikor télen nyit a pálya, és jöhetek anyuval korizni – mondta Kata.– Ha a gyerekek felnőnek – jelenleg János 3, Rebeka 1 éves –, biztosan eljövünk korcsolyázni, bár még nekünk is meg kell azt tanulni a férjemmel. Erre valószínűleg a fiút illetően már jövőre sor kerülhet – mondta a forró teát kortyolgató Takaró Erika. Az időjárás viszontagságainak kitett szabadtéri jégpályával kapcsolatban Détár Zoltán ironikusan megjegyezte: ki kellene helyezni egy információs táblát, amelyen feltüntetnék, hol található a legközelebbi használható jég. Szerinte ugyanis akkor lenne az igazi, ha legalább egy sátorral fedve télen-nyáron használhatnák a helyiek – mint Szentesen, Szegeden és Makón.