Mindszenten a folyóra lépni nemhogy tilos, inkább ajánlott - Száraz lábbal, hosszában

A mindszenti márvány Tisza mellett a folyó magyarországi szakaszának településeit is feltüntették. FOTÓ: KOVÁCS ERIKA

– Nemrégiben újítottuk fel városunk központi tereit. Szerettünk volna valami olyan dolgot is készíteni, ami nem csak a praktikumról szól, hanem csupán érdekesség. Ha valaki ellátogat egy településre, mindig a látnivalókat keresi. Nálunk előkelő helyen szerepel a Tisza – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere.– Most már két Tiszánk is van. Andor Anikó egyetemi tanár készített nekünk koncepciós tervet a belváros fejlesztéséről. Ő látott egy látványosságot egy másik város főterén. A patakjukat készítették el kicsiben. Ott víz is folyt a kis mederben, még a hidak is rajta voltak. Amikor elmesélte, tanakodtunk, hogyan lehetne nekünk is behozni a Tiszát a főtérre. Mi olyan vizes látványosságot nem tudtunk készíttetni, mert a megvalósítási költsége óriási lett volna. Így jött az ötlet, vésessük márványba a kanyargó Tisza magyarországi szakaszát, illetve a mellette található települések nevét. A márvány Tiszánk mintegy 80 méter hosszú, érdemes mellette, vagy akár rajta is végigmenni. Rá is szabad lépni. Jó látni, hogy sokan odamennek, és böngészik a településeket, hogy melyik hol van. Azt is többször láttam már, hogy felderült az emberek arca, amikor megtalálták Mindszentet. Azt is tudjuk, ha más tiszai településről érkeznek hozzánk, mert mindenki a saját városát, faluját keresi meg először.A polgármester kiemelte, fontos, hogy a gyerekek megtanulják, a felnőttek pedig felelevenítsék, milyen települések találhatók a Tisza mellett.– Négy túraútvonal halad végig Mindszenten, ezek közül talán a Kék túra útvonala a legismertebb. Már ott is bejelölték, ajánlják a túrázóknak, hogy nézzék meg a Köztársaság téren lévő Tiszánkat is, mint mindszenti látványosságot.Zsótér Károlytól azt is megtudtuk, vizet is rejt a márvány Tisza. A tér artézi vizes kútjának úgynevezett hulladékvize folyik a „Tisza" alatt csőben egy zárt aknáig. Onnan locsolják a város nemrég felújított új zöld és virágos területeit.