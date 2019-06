Mintát vettek a vízből, mert nem szép látvány a mártélyi holtág

A víz felszínén nyárfaszöszök fehérlenek a holtágban. Fotó: Kovács Erika

Ez természetes jelenség, a nyárfaszöszök összeállt uszadékait lehet látni. Ahol nyárfák is állnak a part közelében, ott olyan most a mártélyi holtág, mintha visszatért volna a tél. A víz bizonyos pontokról szemlélve úgy néz ki, mintha be lenne fagyva és hullana rá a hó. A holtág ezen részén nagy barna foltok is megjelentek a víz színén, ami nem éppen szép látvány.Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól (Ativizig) megtudtuk, akkreditált mintavételi csoportjuk május elején vett vízmintát a Mártélyi Holt-Tiszából a strand közelében. A mintavétellel az általános vízminőségi állapotokat vizsgálták. A víz minősége jó. A víz felszínén úszó barna színű foltok természetes jelenségnek számítanak, a nagy mennyiségű nyárfaszösz összeállt uszadékai.A megyei kormányhivatal sajtószolgálata megkeresésünkre hozzátette, ilyenkor gyakori, hogy a megemelkedett tiszai vízszint miatt a holtágat „átöblítik", így a terület víz alatt van. Ez általában kedvező hatású. Halpusztulást vagy más, az élővilágot érintő bejelentés a hatósághoz nem érkezett.