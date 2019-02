Mobilfizetési rendszer Vásárhelyen is

Az országban elsőként Hódmezővásárhely és Kiskunhalas lakosai, illetve a két város helyi vállalkozásai élhetnek 11-féle adónem egyszerű, elektronikus kiegyenlítésének lehe- tőségével. A Díjnetnél azzal számolnak, a szolgáltatáshoz már csatlakozott két önkormányzatot tucatnyi további követheti.

A független e-számlakezelő rendszer, a Díjnet iCsekk néven futó fizetési megoldása az eddigi papíralapú adófizetést váltja ki. Az ügyfél az önkormányzattól kapott adóegyenleg-értesítőn feltüntetett QR- kódot leolvasva néhány gombnyomással, mobiltelefonja segítségével tetszőleges helyen és időben fizetheti be az adóját. Ehhez le kell tölteni az ingyenes – iOS és Android platformon is elérhető – iCsekk alkalmazást az okoskészülékre, az adó kiegyenlítésére pedig bármilyen internetes fizetésre alkalmas bankkártya vagy hitelkártya használható.

Ez a rendszer, amennyiben a mobilfizetés mellett e-számlaküldési szolgáltatás is kapcsolódik majd hozzá, rövidebb távon is jelentős költségmegtakarítást eredményezhet az önkormányzatoknak. Az egyszerű fizetési módnak köszönhetően a kinnlevőségek összege is csökkenthető.