Most már lehet használni a vásárhelyi keleti elkerülőt

A vásárhelyi Fidesz–KDNP- képviselőcsoport pénteken rendezett egy ünnepséget a keleti elkerülő úton., a beruházásra még az előző városvezetés pályázott és nyerte meg a forrást. A kivitelezési szerződést is akkor írták alá, illetve a munka is abban az időszakban kezdődött.Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az új utat vasárnap adta át. Délelőtt a még lezárt úton 300 méteres biciklis gyorsulási versenyt rendeztek, valamint pikniket szerveztek. Az útavatón Márki-Zay Péter köszönetet mondott Lázár János országgyűlési képviselőnek, Magyarország kormányának és mindenkinek, aki közre- működött a források megteremtésében, valamint az út kivitelezésében.Az elkerülő út a Kutasi utat köti össze az Erzsébeti úttal. Hossza 3,2 kilométer, amire 100 százalékos támogatást, uniós és hazai forrást kapott a város. A beruházás 1,8 milliárd forintba került. Az úttal Vásárhely körül bezárult a körgyűrű, az átutazók elkerülhetik a várost. Az új szakasz főleg az ipari park kamionforgalmának elvezetésére szolgál. A városvezetés azt reméli, így fellélegezhetnek azon utcák lakói, ahol a kamionok eddig közlekedtek. Kisebb lesz a forgalom, és a levegő is tisztul.– Az út nemcsak utakat köt össze, hanem remélhetőleg embereket is. A legnagyobb távolság ugyanis nem a városok és országok, hanem az emberek között van. Amiben mi példát mutatunk, az az, hogy ezt az utat meg tudtuk tenni. Hódmezővásárhelyen én nem tudom, hogy ki a jobb- és ki a baloldali, és ez nem is érdekel. Mi össze tudunk fogni a város érdekében, nem gyűlöletkeltésben és megosztottságban akarunk élni – mondta a polgármester, aki arról is beszélt, hogy Vásárhely fejlődik.– Akármennyire is próbálnak egyesek gáncsoskodni, vagy el akarják hitetni önökkel, hogy a város nem fejlődik, a szemüknek higgyenek, és ne a Fidesznek! – hangsúlyozta, majd a fejlődésre többek között példaként említette a maroslelei kerékpárutat, a keleti elkerülőt és a május 1-jén átadásra kerülő, az egykori Kossuth Zsuzsa középiskola helyén épült parkot.Az említett beruházásokra, mint korábban ezekről beszámoltunk, még az előző városvezetés nyert forrást. A rendezvény végén a résztvevők kerékpárral és autókkal járták végig az új utat.