Mozgó dinók ijesztgették a vásárhelyieket - galéria

– Régész szeretnék lenni és nagyon kedvelem a dinókat – mondta a vásárhelyi Dino Expón fülig érő szájjal a 7 éves Könyves Kamilla. Az öttagú szentesi családban nem mindenki pártolja ennyire a 66,5 millió évvel ezelőtt kihalt állatokkal, a középső lány, az 5 éves Levendula félt a hatalmas dinó-másolatoktól. A 2 éves Katica azonban incselkedett velük, bedugta a szájukba a kezét– nem harapták le. Többnek mozgott a feje és ijesztő mosollyal fogadta a kékes félhomályú sátorba belépőket. Akit érdekelt, ismeretterjesztő filmet is nézhetett a Jurassic Park óta töretlenül népszerű állatokról.A dinoszauruszokat három napig, péntektől vasárnapig láthatták a helyiek és a környékbeliek. Könyves Dénesnek, feleségének, Könyves-Orosz Zsuzsannának, és a már említett három csemetének nem ez volt az első találkozása az őskori szörnyekkel: a szegedi kiállításra is elmentek, és az sem volt kérdés, hogy Vásárhelyre is ellátogatnak. Zsuzsi elmondta: Kamillát támogatják abban, hogy megvalósítsa álmát és régész legyen, ezért azt tervezik, hogy elmennek az iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyre, barlangba is. Az élményen kívül a lányok a bejáratnál árusított műanyagfigurákkal, matricákkal is gazdagodtak – ajándékba is kaptak –, Dénes elárulta: valóságos állatkertjük van már otthon dinókból.Érdekesség, hogy a Richter József vezette Magyar Nemzeti Cirkuszt egy másik családi vállalkozás váltotta a városban: az 1 éve működő Dino Expót ugyanis Richter Róbert dirigálja. Eredetileg ő is artista volt, világszámokat mutatott be. Elárulta, ezzel a produkcióval, attrakcióval is szeretnék meghódítani a világot. A manézs világában sikerült, hét generáció óta, több mint 200 éve cirkuszosok. A Dino Expo, úgy tudjuk, még nem távozik a megyéből, Szentes és Csongrád környékén várható a felbukkanása. Richter Róbert azzal búcsúzott a Könyves-famíliától, hogy ha jönnek, Szentesen a vendégeik lesznek.