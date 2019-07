Működnek már a hőségben a vásárhelyi szökőkutak

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több jelzést kaptunk olvasóinktól arról, hogy nem működnek a vásárhelyi szökőkutak. Észrevételeiket az önkormányzathoz is eljuttatták, ahol lapunk is érdeklődött. Azt a választ kaptuk, a múlt hét végén a nagy hőség miatt üzembe helyezték a vásárhelyi köztéri szökőkutakat, s amíg, illetve amikor hasonló az időjárás, működnek majd.



Megtudtuk: annak idején ezeket a díszítőelemeket nem látták el saját keringetőrendszerrel, hanem közvetlenül a városi ivóvízhálózatba kötötték. A csobogókból tehát ivóvíz folyik, ezért eddig a takarékoskodás jegyében nem indították el azokat.



(leadképünk illusztráció, 2017-ben készült egy hasonló témájú cikkhez - a szerk.)