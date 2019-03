Nagy Ernő lánya visszalép a lakás megvásárlásától, a Fidesz lemondásra szólítja fel a politikust

– A személyem és lányom elleni nemtelen támadások lehetetlenné tették, hogy megvegye a lakást, ezért bejelentette Márki-Zay Péter polgármesternek, nem kívánja fenntartani megkötött adásvételi és lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos jogviszonyát – mondta Nagy Ernő (MSZP) vásárhelyi települési képviselő hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen előre megfogalmazott közleményt olvasott fel.A szocialista politikus kijelentette: összehangolt sajtótámadás indult lánya és ellene. Hangsúlyozta: nehéz élethelyzetbe jutott lánya lakáshoz jutása érdekében 2017 áprilisában Almási István polgármesterhez fordult segítségért – feltárva minden körülményt –, aki támogatta ebben.– Hegedűs Zoltán, akkori alpolgármester kötötte meg lányommal a lakásbérleti szerződést, eltekintve a 3 éves helyben lakási követelménytől, amire volt törvényes lehetőség. Később lányom élt a felkínált elővásárlási joggal és a 40 százalékos kedvezménnyel is – mondta Nagy Ernő. Hozzátette: mivel a lánya még nem fizetett, a most is az önkormányzat tulajdona. Közben egyébként lánya megkezdte az életveszélyes villanyhálózat felújítását, amire eddig 400 ezer forintot fordított.– Való igaz, a hosszabbításra vonatkozó kérelmet 2018 decemberében a közüzemi szolgáltatók 0-ás igazolása nélkül írtam alá. De tisztában voltam azzal, lányomnak semmilyen tartozása nincs, mivel fogyasztása sem volt és minden további fizetési kötelezettsége rendezett volt – érvelt Nagy. Kijelentette: igaza tudatában áll, ha kell, az igazságszolgáltatás elé.Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője azt közölte: a vásárlástól való visszalépést beismerésnek tekintik. Szerinte Nagy Ernőnek a nyilatkozatával az volt a szándéka, hogy Márki-Zay Péter polgármestert és Kis Andrea alpolgármestert megpróbálja tisztára mosni. – Nagy Ernőt ismét felszólítjuk: mondjon le képviselői tisztségéről és a Lakásügyi Tanácsadó Testület elnökségéről – mondta Hegedűs.