Nagy Ernőék még nem adták vissza a kulcsokat - Igazságügyi szakértőre vár a lakásügyi testület elnökének lánya

– Amíg gyermekes családok várnak önkormányzati bérlakásra, addig városházi információk szerint Nagy Ernő, a Lakásügyi Tanácsadó Testület elnöke ígérete ellenére még mindig nem adta vissza a lányának mutyizott ingatlant. A lakás több mint egy éve üresen áll – írta Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz–KDNP-frakció vezetője a közösségi oldalon.



Lapunknak arról is beszélt, készültek fotók, amelyeken látható, hogy a Nagy Ernő lánya által bérelt lakás függőfolyosója új ablakokkal van beüvegezve.



– Azt nem állítjuk, hogy Nagy Ernőék építették be, de látszik, hogy új ablakokról van szó. Vagyis a közös térből 6-8 négyzetméter hozzá lett csapva a lakáshoz – mondta megkeresésünkre Hegedűs Zoltán. Hozzátette, megfordul az ember fejében a gondolat: lehet, hogy Nagy Ernő az októberi választások eredményére vár, és ha Márki-Zay Péter polgármester győz, akkor mégis megveszik a lakást.



Nagy Ernő két hónappal ezelőtt, március 11-én tartott a városházán sajtótájékoztatót. Bejelentette, hogy lánya visszalépett a vásárlástól, és a lakásbérletet sem kívánja tovább fenntartani. Megkérdeztük, azóta visszaadták-e már a kulcsokat. – Folyamatban van. Lányom igazságügyi szakértőt kért fel a lakás átvételére, de még nem jelölték ki a szakértő személyét. Lányom ugyanis időközben hozzálátott a lakás felújításához. Szeretné, ha az igazságügyi szakértő megállapítaná, hogy mennyit költött az ingatlanra. A lakás üres, átadásra vár – mondta Nagy Ernő, hozzátette, a széljegyzet már lekerült a lakásról a földhivatalban. Azt is mondta, a folyosó egy része korábban is be volt üvegezve, de törött és elavult volt, ezért cserélték ki új ablakokra.



Rákérdeztünk arra is, miért végzett azelőtt felújításokat a lánya, mielőtt még a lakás a tulajdonába került volna. – A lakás lakhatatlan volt, ezért nem lehetett beköltözni. Amikor az adásvételi szerződést megkötötték, még úgy volt, hogy a lányom nemsokára tulajdonba veheti a lakást – válaszolta a szocialista képviselő.