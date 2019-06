˝Nagyon erősek˝ törnek-zúznak Mártélyon - Már nyomravezetői díjat is felajánlottak

A HMSZ Zrt. igyekszik minél hamarabb kijavítani a tönkretett utcabútorokat. Fotó: Balesetveszélyesek így az eszközök. Fotó: HMSZ Zrt

– Kárt tettek a tanösvény melletti padokban, a megfigyelőlesekben, szalonnasütőhelyeken. A sétány melletti utcabútorokat sem kímélték az „erős emberek", akik szétrúgták, szétverték ezeket a berendezéseket. A szemetesek közül is többet lerugdostak. Feltehetően ugyanaz a társaság áll minden eset mögött – mondta Magyar József, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. üzemeltetési igazgatója. – Igyekszünk a kárt minél hamarabb helyreállítani, mivel a törött fabútorok nemcsak esztétikailag jelentenek problémát, de balesetveszélyesek is. Cégünk végzi a javításokat – tudtuk meg Magyar Józseftől.Az üzemeltetési igazgató azt mondta, még nem számolták ki, mennyibe került eddig a javítás, mert a raktáron lévő faanyagaikat is felhasználták a helyreállításhoz, de már új anyagokat is kellett vásárolniuk.