Négy gyermekkel maradt fedél nélkül Olga

Az önkormányzat számlát nyitott



A mindszenti önkormányzat számlát nyitott Olgáék javára. Aki szeretne segíteni, az 57400255-15115784-es számlaszámon teheti. A közlemény rovatban fel kell tüntetni, Balázsné Molnár Olga javára. Az önkormányzat 50 ezer forint gyorssegélyt utalt ki, élelmiszercsomagot, ágyneműket is vittek.

– A férjem, aki nem veti meg az italt, a műhelyben szerelte a benzines fűrészt. Volt bent 5 liter benzin is, az gyulladhatott meg valahogy. A tűz átterjedt a házra – mesélte a csütörtökön átélt borzalmakat a családanya, Balázsné Molnár Olga. A mindszenti házban heten laktak. A férj és Olga, valamint 4 gyermekük, a 16 éves Adrián, a 14 éves Zsanett, a 11 éves Kevin és a 6 éves Áron. Velük lakott a férj 66 éves, súlyosan mozgáskorlátozott édesanyja is, aki most kórházban van. Mindannyian otthon voltak.– Mi már pizsamában voltunk. Egyszer valaki durván ráfeküdt a csengőnkre. A férjem ment ki, majd lesápadt arccal rohant vissza, hogy Olgáéknak lángol a házuk – idézte fel a szomszédban lakó sógornő, Molnárné Bodnár Melinda. – A férjem bement az égő házba, segített kijutni a családnak. Közben amit tudott, dobált kifelé a házból, hogy mentse, ami menthető – tudtuk meg Melindától. – Közben kerestük a sógoromat. Azt hittük, bent van az égő házban. A férjem visszament, kockáztatta érte az életét, de nem találta. Akkor került elő valahonnan, amikor már kint voltak a tűzoltók – tette hozzá.A családanya elmondta, amit abban a pár percben ki tudtak menekíteni, azok a dolgok maradtak meg nekik, a gyerekek tanszerei, néhány ruha meg a fontosabb iratok.Olga körbevezetett bennünket az otthonukon. A plafon szinte minden helyiségben leszakadt. A tetőszerkezet elégett. Az oltás után minden tiszta víz. A házban nem lehet lakni, életveszélyessé vált. Olga és a 4 gyermek a szomszédban lakó testvér 2 szobás otthonában húzta meg magát. Hogy Olga férje hol tartózkodik, ezt nem tudják, csak sejtik.A kiégett házon nincs biztosítás, félretett pénzük nem volt. A 41 éves asszony elmondta, a gyerekekkel most a nulláról kell kezdeniük az életüket. A férje nélkül fog talpra állni. A kapcsolatuk az ital miatt régóta megromlott, de eddig nem volt hová menniük.– Most sincs, és egyelőre fogalmam sincs, hogyan tovább. A gyerekek érdekében azonban rendbe kell hozni az életünket – mondta.