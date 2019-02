Nem csak az árak miatt szeretik az emberek - népszerűek a turkálók Vásárhelyen is

Aranka mutatja az üzletükben kapható báli ruhákat. Fotó: Imre Péter

– Gyakran járok ide, szeretek itt vásárolni, a család minden tagjának találok ruhát – árulta el a vásárhelyi Judit. Arcát, nevét nem vállalta a nyilatkozathoz, többen attól is elzárkóztak, hogy pár szót mondjanak tapasztalataikról. Pedig egyre többen vásárolnak kilós boltokban – nem titok, e sorok írója is –, ez nem a szegénység jele, és nemcsak az anyagiak miatt, azért is, mert jó minőségű, olykor egyedi darabokat is túrhatnak.Gyermek-, női és férfiruhák, cipők, valamint táskák találhatók általában a kínálatban, az árak pedig hétfőtől szombatig folyamatosan csökkennek. Nemcsak a vevők, az egyik bolt is „szégyenlős" volt – többet is felkerestünk Vásárhely központjában –, a tulajdonos, akit beosztottja felhívott telefonon, közölte: régóta foglalkozik használt ruhákkal, nincs szüksége hírverésre, és azonnal hagyjam el a helyiséget. Ha már ilyen szépen kértek, megtettem...– Mi is úgy tapasztaljuk, egyre népszerűbbek a turkálók, és nem csak azok körében, akik nem tehetik meg, hogy márkaboltban vagy divatüzletben vásároljanak. Akik főként oda járnak, azok is betérnek hozzánk, mert egyedi darabokat is találhatnak, és sokan kényesek arra, hogy ne jöjjön velük szembe az utcán a rajtuk lévő darab – mondta Lantos Tibor, a Color's üzletlánc – megyénken kívül Bácsban és Békésben is jelen vannak – kereskedelmi igazgatója. Olasz termékekkel foglalkoznak, de elismerte: a piacot, főként a nagyobb méretek miatt, az angol bálások uralják.– Sűrűn járok ide – közölte a Szegfű utcai Color'sban válogató Ibolya –, rokkantnyugdíjas vagyok, ezért ezt, a turkálót engedhetem meg magamnak. Nagyon jó dolgokat találok mindig. Főleg az unokámnak válogatok, vásárolok, de magamnak is veszek cuccokat – mesélte. Egy névtelenséget kérő nő elmondta: számára a turkálás örömöt okoz, egy időben függő volt, mindennap járta a kilós üzleteket, most már „leszokóban" van. – Jó minőségű, különleges ruhákat is lehet találni, érdemes rászánni az időt. Számomra ez a tevékenység kikapcsolódás, és tudom, ezzel nem vagyok egyedül – jegyezte meg. Nem is raboltam tovább az idejét, folytathatta a keresést.– Az emberek szeretik nézegetni a ruhákat, és rendszeresen vásárolnak is – közölte a Kinizsi utcai Ametiszt használtruha-bolt eladója, Székely-Szabóné Mihály Aranka. Kilós áru náluk nincs, viszont a ládákban lévő ruhák 300 forintos egységáron kaphatók, farmerokat 1500, estélyi és báli ruhákat 2000-től 4000 ezer forintig kínálnak. Most, télvíz idején a pulóvereket, kardigánokat keresik a legtöbben.Akad ellenpélda: a Szent Antal és a Deák Ferenc utca sarkán lévő turijellegű üzlet bezárt – nem olyan régen még zsúfolva volt a kirakat –, és mintegy 2 hónap után lehúzta a rolót a Kinizsi utcán is egy turkáló. De nem ez a jellemző.