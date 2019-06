Nem halad Vásárhelyen a Modern Városok program

Már több mint két éve írta alá az önkormányzat és a kormány a Modern Városok programban Vásárhelyen 160 milliárd forintból megvalósuló beruházásokat tartalmazó szerződést. Ebben olyan fejlesztések is helyet kaptak, amelyek nemcsak Hódmezővásárhelyt érintik közvetlenül, de szűkebb és tágabb régióját is, például 47-es teljes négysávosítása Szeged és Debrecen között.



A szerződés szerint a város ipari parkja 100 hektárral bővül, ez folyamatban van. Létesül a város mellett egy állami naperőműpark, erről egyelőre semmi sem tudható. A két éve kötött megállapodás tartalmazta az új könyvtár és tudásközpont építését is. Az önkormányzatnál ennek a helyszínét sem döntötték még el. A Bethlen Gábor Református Gimnázium felújítását, illetve bővítését is tartalmazza a program, ebben sem történt még egyetlen kapavágás sem, az önkormányzat a közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges lépéseket tette meg. Két éve mindkét projekt 4 milliárd forintot kóstált, ma már 5 milliárdnál tart, és ahogy telnek a hónapok és az évek, az összeg egyre feljebb kúszik.



A Németh László suli bővítésére is 4 milliárdot szántak 2017-ben. 5 milliárdot fordítanának – az akkori kontraktus szerint –, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumon belül a Kalmárra, az Eötvösre és a Cseresnyés Kollégiumra. 117 kilométernyi külterületi kerékpárút épül majd, ennek 2 év elteltével még a nyomvonala sincs meg, mert az áprilisi közgyűlés – mivel főként turizmust élénkítő beruházásról van szó – a Magyar Turisztikai Ügynökség jóváhagyását is kérte.



Állami támogatással fejlesztik a laktanyát: ez viszont elkezdődött, 2020-ra valósul meg 5,2 milliárd forintból. A kormány azt is segíti, hogy a vásárhelyi kórház honvédkórházi minősítést szerezhessen, ez is folyamatban van. A sokak számára ismerős MOCS, vagyis a Minőségi Otthoncsere Program elindult a Csengettyű közi lakásokkal, majd információink szerint leállt.



A Modern Városok programban 3400 milliárd forint értéket képviselnek a szerződéssel érintett fejlesztések a megyei jogú városokban. Az önkormányzatoknak, így a vásárhelyinek is, a felelősként megjelölt

miniszterekkel való szoros együttműködést, annak azonnali megkezdését írták elő. Elrendelték még a Magyar Közlönyben megjelent szerződés szövege szerint majdnem 2 milliárd forint egyszeri átcsoportosítását a különböző beruházások, fejlesztések előkészítésére.