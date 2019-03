Nem kell lemondani semmiről az allergiásoknak

Allergén összetevők

Az allergéneket 14 csoportba sorolták: glutén, rákfélék, tojás, halak, földimogyoró, szójabab, tej (beleértve a laktózt is), diófélék, zeller, mustár, szezámmag, kén-dioxid, csillagfürt és puhatestűek.

Szőke Alexandra cukor- és lisztmentes (balról) és paleosüteményt kínál.

Mindenki eheti

Nincs allergén anyag például a brassói aprópecsenyében, a sertés- és marhahúsból készült, sült krumplival tálalt pljeskavicában és a natúr sültekben. Ha a teljes heti menüsort allergénmentes hozzávalókból készítenék, az a megszokott 800-900 forintos ár 3–5-szörösébe is kerülhetne.

– Ebben a vitrinben a felső sorban lévő sütemények mind, mintegy 6-7 fajta, cukormentes, de kínálunk a gluténérzékenyeknek fehérliszt-menteset is – sorolta a vásárhelyi Szőke cukrászdában Szőke Alexandra, a családi vállalkozás egyik tulajdonosa. Hozzátette, árulnak paleosütit is, amely cukor, a hagyományos liszt és tej nélkül készül.– Mindig nagy hangsúlyt fektettünk erre, figyeljük a trendeket, járunk továbbképzésekre, együttműködünk az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal, amelyet 2005-ben Erős Antónia hozott létre azzal a céllal, hogy minél több ember megismerje a cukorbetegséget.Idén ismét készülnek Az év cukormentes tortája versenyre, és a cukrot általában xilittel és eritrittel helyettesítik. Alexandra családjában nincs diabétesszel küzdő, vagy más adalékra érzékeny, mégis odafigyelnek arra – a hétköznapokon és a cukrászdában egyaránt –, milyen ételt, süteményt fogyasztanak, hogy egészségesen étkezzenek. És ez egyébként diétának is jó.Következő állomásunk a Kálvin János téri Reál üzlet volt, ahol a laktóz-, glutén-, szója- és cukormentes ételeknek széles skálájával találkoztunk. Kapható teljes kiőrlésű kenyér, kukoricaliszt, különböző, tejcukrot nem tartalmazó termékek, valamint diabetikus csokoládék, kekszek és cukormentes édesítők. De vásárolhatunk szója-, laktóz- és gluténmentes felvágottat (többfélét), illetve az előbb felsorolt összetevőket szintén nem tartalmazó lecsókolbászt.A szintén Kálvin János téri, a közelmúltban nyitott Barbuc Pékségben még nem kínálnak allergén anyagtól mentes péksütiket. – Sokan keresték már a glutén- és laktózmentes termékeket, ezért rövidesen, valószínűleg már a következő hónaptól forgalmazni fogjuk – árulta el Szél-Nagy Renáta eladó. A közeli halászcsárdában kérésre, külön rendelésre gluténmentes ételeket szolgálnak fel.– Aki ilyet kér, mindig felhívom rá a figyelmét, erre nincs külön konyhánk, mert akadnak annyira érzékenyek, hogy erre is figyelniük kell – közölte Basits Józsefné Ilona társtulajdonos. Elmondta még: nagy gyakorlatot szerzett a glutént, fehér lisztet nélkülöző ételek terén, mert lányának 1,5 éves korától így készít mindent, ezért is rendelkeznek a szükséges hozzávalókkal.2015. július 1-jétől az éttermekben az étlapon fel kell tüntetni az allergén ételösszetevőket – 14 ilyen létezik –, vagy jól látható helyre kifüggeszteni, illetve valahogy felhívni erre a betérők figyelmét, például azt, kinél érdeklődhetnek. A Teleki Kisvendéglő és Sörözőben a felnagyított és kiragasztott menüétlapon szerepelnek a fogások alatt az allergének.– A menüt is lehet úgy kérni – természetesen előre egyeztetve –, hogy valamelyik allergén anyag, például glutén vagy laktóz nélkül főzzük, süssük. Rendezvényeken is van arra lehetőség, hogy külön készítsünk ételt a különböző érzékenységűeknek. Úgy tapasztalom, van rá igény, kereslet a rendszeres menü-előfizetőink között is akad laktóz- és gluténérzékeny – mondta Szenti Ferenc, a Teleki Kisvendéglő és Söröző tulajdonosa.Elárulta: a közelmúltban a húsgaluskalevest úgy csinálták – bár így kicsit többe került –, hogy bárki fogyaszthatta. – Ezt a kis turpisságot senki sem vette észre, mert az ízben alig volt differencia.