Nem miattunk szaporodtak a mártélyi cianobaktériumok

Zöld szőnyeg. A rucaöröm tavaly is teljesen beborította a mártélyi holtágat. Fotó: Török János

Azért érdeklődtünk, mert tavaly nyáron a holtág vizében előbb az élő szervezetekre káros cianobaktériumok elszaporodását észlelték, majd a rucaöröm borította be a felszínt.A jelenséget szakhatóságok vizsgálták. Megfogalmazódott olyan vélemény, hogy az előbbi jelenség nem is emberi okokra vezethető vissza, a baktériumokért a szikes altalaj felelős.Ez nem jelenthető ki egyértelműen – reagált a kérdésünkre Kozák Péter, az Ativizig igazgatója. Hozzátette: ez a túlszaporodás időszakosan megismétlődő természeti jelenség, és tényleg elsősorban a környezeti tényezőktől függ, a víz átlátszóságától, a napsugárzástól, a vízhőmérséklettől, a nitrogén- és foszforformák jelenlététől, a légnyomás változásától és a víz mozgásától. A Mártélyi-Holt-Tisza most is „érzékeny egyensúlyi állapotban van", az Ativizig a víz szabályozásával tud segíteni. Ezt a tevékenységet is sokféle szempont befolyásolja, ahogy az igazgató fogalmazott: „a holtág többcélú hasznosítása eltérő igényeket támaszt a vízminőség és vízszintek kapcsán is". Az, hogy ne boruljon föl az egyensúly, a természetes folyamatokon túl az Ativizig, a Kiskunsági Nemzeti Park, a Mártélyi Horgászegyesület és a hódmezővásárhelyi önkormányzat együttműködésén múlik.