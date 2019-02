Nobel-díjas tudós előtt boncoltak a vásárhelyi diákok - Tehetségeket keresnek - Fotók

– Négy éve, 2015 óta rendezi meg iskolánk a Gyulai József Természettudományos Műhely- ben a tehetséges diákok találkozóját, amelynek idén a Nobel-díjas német biofizikus, Erwin Neher és felesége, Eva Neher volt a vendége. Ezek a találkozások is inspirációt, motivációt adhatnak a középiskolás fiataloknak – mondta tegnap a vásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Árva László.A programot az SZTE, a Szegedi Tudós Akadémia szak- mailag és anyagilag is támogatja, a megye másik helyszíne a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium volt.Az igazgató kiemelte: együtt- működési megállapodást kötött a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a vásárhelyi Németh László Gimnázium. Az intézmény így a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumhoz hasonlóan a Szegedi Tudós Akadémia középiskolai programjának országos képzési központja. Az ország több városából, Nyíregyházától Budapestig érkeztek a természettudományok iránt érdeklődő tehetséges diákok, hogy laborgyakorlatokon vegyenek részt. Évente két alkalommal hívják meg őket Szegedre és Hódmezővásárhelyre, ezúttal a két vásárhelyi gyakorlaton 44-44 tanuló boncolhatott disznószemet és -szívet. A foglalkozásokat az intézmény két tanára vezeti és felügyeli a mindennapokban is, Csaláné Böngyik Edit és Szénásiné Földesi Zsuzsanna.A boncolásokat kísérték figyelemmel a vendégek, Erwin Neher biofizikus és neje. Erwin Neher 1991-ben Bert Sakmann-nal együtt nyerte el az orvostudományi Nobel-díjat a sejtek ioncsatornáinak működésével kapcsolatos felfedezéseiért és a folt-feszültségzár (patch-clamp) méréstechnika kidolgozásáért.A Gyulai József-műhely nemcsak ilyenkor van „nyitva", az iskolában ugyanis kiemelt figyelmet kapnak a laborfoglalkozások, amelyekbe már az alsó és felső tagozatosok is betekintést nyerhetnek – sőt még óvodások is barátkozhatnak a labor hangulatával –, és a gimnáziumban természettudományi osztály is van. Emellett minden héten szerdán a vásárhelyi és a környékbeli települések iskoláiban tanulók használhatják a természettudományos műhelyt.Árva László hozzátette: a diáktalálkozók tapasztalataival gazdagodva a Vásárhelyre érkezett tanulók jó hírét viszik a városnak és az iskolának is, valamint megerősítheti őket abban az elhatározásukban, hogy felnőtt- ként is a természettudományokkal foglalkozzanak, még jobban specializálódjanak, és abba az irányba, például az SZTE-n folytassák tovább tanulmányaikat.