Októberre teljesen új aszfaltréteget kaphat a vásárhelyi Ferenc utca

Egymást érik a kisebb-nagyobb kátyúk a Ferenc utcában. FOTÓK: IMRE PÉTER

– Borzalmas. Katasztrófa ez az utca! – mondta egy neve el­hallgatást kérő sofőr a vásárhe­lyi Ferenc utcán. Ráadásul a tramtrainmunkálatok miatti terelések megnövelték a Szeremlei utca felőli, mintegy 50 méteres szakaszának a forgalmát, szinte szünet nélkül jönnek-mennek a különböző járművek. Vigyázniuk kell egymásra, illetve a szintén rossz állagú jár­da miatt az úttesten botorkáló gyalogosokra.Több olvasónk jelezte az ot­tani áldatlan állapotokat. Egyikük azt is elmondta, már folyik az olaj a lengéscsillapítójából. ­­A lengéscsillapító elhasználódá­­sa általában hosszú és csendes – nem jár kopogó zajjal. A folyamatot viszont a rossz utak, hibás aszfaltfelületek okozta fokozott igénybevétel felgyorsíthatja. A jószerével csak kisebb-nagyobb gödrökből álló úton a HMSZ NZrt. munkatársai megkezdték a legnagyobb, legveszélyesebb úthibák kivágását, kátyúzásra való előkészítését, így az autósoknak most őket is kerülgetniük kellett a zsúfolt utcaszakaszon.A kialakult helyzet a hőséggel párosulva elég hamar nyom­dafestéket nem tűrő megjegyzéseket szült. Ottjárunkkor hallottuk, amikor a munkások családját emlegették.– Sűrűn anyáznak minket – mondták a munkások, majd el­­árulták, a Ferenc utcában most kezdték a kátyúzás előkészítését, a Borz utcában már aszfaltoznak társaik, a Rózsa, az Oldalkosár és a Németh László utca már el­készült, kátyúmentes.– Szörnyen balesetveszélyes! Amikor erre jövünk kerékpárral, le kell húzódnunk, hogy az autók elférjenek. Viszont akkor azonnal gödrös részre érünk. Akkorát zökken a bicikli, hogy a székből majdnem kiesik a gyerek – bosszankodott Király Éva.– Lesújtó a véleményem! Az úttestet évről évre toldozzák-foldozzák a kátyúzással, de az nem ér semmit. Az egészet újra kellene aszfaltozni, az talán jelentene valamit, főként, ha jó, minőségi munkát végeznek a szakik – vélekedett a Ferenc utcában lakó Gajjas László. Azt is megemlítette, az utca vége felé, a lapos részen esőzéskor megáll a víz – nincs megoldva a csatornarendszeren való elvezetése.A Ferenc utcával kapcsolatban tudakozódtunk az önkormányzatnál. Azt a választ kaptuk, hogy az utca szerepel a Jár­­ható Vásárhely Programban, illetve hamarosan kátyúzzák, – már kivágták a munkavégzés helyét. Ezt mi is láttuk. De ami a legfontosabb: később teljesen új aszfaltréteget kap a Ferenc utca. Jelenleg ez a munka közbeszerzés alatt áll, és amennyiben minden simán megy, októberben el is készülhet.