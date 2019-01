Önállóbban, szabadabban élnek majd az ápolási otthon lakói - Lakásotthonokkal váltják ki a derekegyházi kastélyt

Egy 1998-as törvény és a 2011-es kormányhatározat döntése alapján a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, illetve szenvedélybeteg személyek ápolását, gondozását ellátó, 50 főnél nagyobb létszámú intézményeket lakásotthonokkal váltják ki, ahol családias körülmények között, nagyobb önállósággal élhetnek a gondozottak. A Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon Derekegyházi Ápolási Otthona 1952 óta működik a Károlyi-kastélyban. A 120 gondozott hamarosan költözik. A lakásotthonok építésére 1,8 milliárd forint pályázati forrást nyert az intézmény.



Szerdán Derekegyházon, csütörtökön pedig Nagymágocson tartott lakossági fórumot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége. Itt elhangzott: Derekegyházon és Nagymágocson is 5-5 lakásotthon, valamint mindkét településen 1-1 közösségi központ is épül. A munka jól halad, lassan tető alá kerülnek az épületek. A házak 2019 végére lesznek kulcsrakészek. A fórumokon elhangzott, az építkezés ideje alatt a kastélyotthon lakóit és dolgozóit is felkészítik a változásra.



A gondozottak életében különösen nagy fordulat lesz a lakásotthonokba költözés. Vannak, akik születésüktől kezdve intézményben élnek, ahol nem tanulták meg azokat a feladatokat, amelyek a családban élők számára természetesek. Ezért most ismerkednek az önállósággal, a házimunkákkal, például a ruhájuk szétválogatásával, mosásával, a bevásárlással. Ismerkednek a buszmenetrenddel, az internettel. Elhangzott, a többség nagyon várja a szabadabb, önállóbb életet, de lesznek, akik ezt nem vállalják. Őket a megyében, de másik bentlakásos otthonban helyezik majd el. A dolgozók is továbbképzéseken vesznek részt.



Az új, 6 szobás lakásotthonokban 2 fős szobákban laknak majd az ellátottak. Hogy kik költöznek egy házba, kivel lesznek egy szobában, erről az ápolási otthon lakói maguk döntenek. A szobájuk, illetve a közösen használt helyiségek színét is maguk választhatják majd ki.



Mindkét településen épül nappali szolgáltató központ, ahol lehetőséget teremtenek a gondozottak foglalkoztatására is. Derekegyházon fóliasátorban is dolgoznak majd a pszichiátriai gondozottak, míg Nagymágocson zoknikötéssel foglalkoznak.



A lakosság mindkét településen elfogadó, hiszen Derekegyházon és Nagymágocson is működnek már lakásotthonok. Nagymágocson többek között arra voltak kíváncsiak a lakosok, hogy megmarad-e a dolgozók állása. Mint kiderült, 2020-tól, akkor kezdődik meg az otthonok birtokbavétele, még emelik is a dolgozói létszámot.

A kiürülő kastély sorsáról, új funkciójáról az állam dönt majd.