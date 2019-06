Önkéntes tűzoltók versenyeztek Mindszenten

–

–

–

A Csongrád Megyei Tűzoltószövetség 1990 óta szervezi meg az önkéntes és létesítményi tűzoltók évenkénti megyei versenyéttudtuk meg Dudás Miklóstól, a Csongrád Megyei Tűzoltószövetség elnökétől. Csongrád megyében egyébként 24 olyan egység van, akik beavatkozásokon is részt vesznek, nem csak hagyományápolással foglalkoznak.A mindszenti versenyen kismotorfecskendő szerelésben, gépjármű fecskendőről szerelésben, CTIF szerelésben mérték össze tudásukat az önkéntesek, az erejüket pedig gépjármű húzásban és főzőversenyen is bevetették az egységeiket.A mindszenti megmérettetésen 14 csapat vett részt.Dudás Miklóstól megtudtuk, a jól működő, bevetéseken is részt vevő egyesületeknél nincs gond az utánpótlással. A kistelepüléseken, ahol csökken a fiatalok száma, ott viszont nehéz új önkénteseket toborozni. Arról is beszélt, hogy az önkéntesek eszközei egyre jobbak.Egyre több a hivatásos tűzoltóságoktól kapott gépjármű. Ezek a fecskendők már nem 40-50 évesek, hanem 15-20 évesek. Sőt, van, ahol új eszközökkel dolgoznak. Most Mindszenten bemutattuk például a Mahindra Héros prototípusát, ami egy gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjármű. Ezt direkt az önkéntes tűzoltóknak fejlesztettek ki. A járművet a Sándorfalva ÖTE kapta meg csapatpróbára. Gyakorlatilag minden van benne. Kiválóan alkalmas az elsődleges beavatkozásra, amíg kiérnek a hivatásosok.