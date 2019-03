Óriásjátszóházat kaptak a mártélyi óvodások

Az udvari játszóház nagyon tetszik a gyerekeknek. Fotó: Kovács Erika

A színes házikóhoz felmászhatnak a gyerekek, onnan pedig csúszdán jutnak le a földre.– Önkormányzatunk, konzorciumi partnerként, részt vett egy pályázaton. Ennek egyik eleme az új játszóház – tudtuk meg Pótári Mihálytól, a Mártélyi Általános Művelődési Központ vezetőjétől.– A pályázat révén áprilisban egészségnapot rendezünk. Játékos óvodai nyelvoktatást, illetve a faluban élő fiataloknak német nyelvből korrepetálást is szervezünk. Heti rendszerességgel gyermekpszichológus is jár óvodánkba. A pályázati pénzből játékokat is vásároltunk az óvodának. A fő attrakció pedig az udvaron lévő játszóház – tette hozzá.Pótári Mihály arról is beszélt, már ősszel szerették volna a mesebeli óriásjátszóházat felállítani, de a hamar beköszöntött tél ezt megakadályozta. Így most került a helyére, a mártélyi óvoda hatalmas udvarára. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba. Most szinte mindenki ott szeretne játszani.