Országos főpróba lesz a tramtrain: a beruházás adatairól és a csúszás okáról is tájékoztat a szórólap

A tramtrainépítés egy részlete a vásárhelyi Kálvin János téren. Fotó: Imre Péter

A vásárhelyi lakosokhoz a minap eljuttatott tramtrain-kisokosban új, fontos információk is találhatók. Lázár János országgyűlési képviselő, a beruházás kormánybiztosa a leggyakrabban előforduló kérdésekre felelt a szórólapon.A jelenlegi ütemtervek szerint a 2021. őszi tanévkezdéskor már tramtrainnel utazhatnak a vásárhelyiek Szegedre, illetve ez fordítva is igaz. A menetidő: a Népkerttől nagyjából 30–35 perc alatt érhetünk a megyeszékhely belvárosába, és csúcsidőben az új villamosvonatok 10, azon kívül napközben 20 percenként követik majd egymást. A vásárhelyieknek különösen fontos, hogy a szerelvényekre felvihetők lesznek a kerékpárok, amelyek a városon belüli közlekedést segítik.Lényeges információ, hogy a projektben van csúszás, de azt a kivitelezők igyekeznek behozni, „ledolgozni". A csúszás oka – magyarázta a kiadványban Lázár –, hogy a közműkiváltásoknál kiderült: az érintett közműcégek nem mindig tudják pontosan, hol futnak saját víz-, gáz- és távhővezetékeik. A szolgáltatók 2017 nyarára ígérték a közművek kiváltását, minderre azonban még mindig nem került sor teljes egészében – írta a kormánybiztos.A már lefektetett, használt sínek cseréjére is szükség lesz a nagyvasúti vonalon. – Orbán Viktor miniszterelnök azért nevezett ki engem a tramtrain biztosává, hogy az ilyen korábbi, fontos és hosszú távú döntéseket ellenőrizzem, felügyeljem. A szakértői vizsgálatok során bebizonyosodott: a használt sínek nem elég megbízhatók ahhoz, hogy a tramtrainszerelvények évtizedeken át gyorsan és sűrűn közlekedjenek rajtuk. Márpedig a villamosvasutat a jövő nemzedékeknek is építjük, ezért a minőség és a biztonság terén nem köthetünk kompromisszumot – szögezte le Lázár.A kormánybiztos arra is kitért, miért számít országos főpróbának a Vásárhely–Szeged tramtrainprojekt. A kormány ugyanis itt próbálja ki először azt a közlekedési formát, amely Nyugat-Európa számos pontján már jól, megbízhatóan működik. Hisznek abban, hogy a városon belüli és a városok közötti tömegközlekedésnek ez a jövője.– Ha a vásárhelyi mintaprojekt beválik, tramtrainnel fejlődhet tovább Szombathely és Kőszeg, Miskolc környéke, vagy éppen Makó – zárta ismertetőjét Lázár János.