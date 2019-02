˝Összetartó család vagyunk˝ - Manapság is naponta 4-5 kilométert sétál a 90 éves Máté József

A 90 éves, vásárhelyi Máté József fiai mellett 5 unokájára és 2 dédunokájára is büszke. Fotó: Imre Péter

– A család szinte minden tagja a Blaskovich-birtokon, Nagykirályhegyesen élt és dolgozott gazdasági cselédként– emlékezett a kezdetekre a 90 éves Máté József, aki január 16-án ünnepelte születésnapját. Édesanyját és édesapját Blaskovich Mária és férje magával vitte Budapestre szakácsnak, illetve szobainasnak. Józsi bácsi elemibe a fővárosban járt.A II. világháború a nagyszüleinél érte Nagykirályhegyesen, majd a világégés után a frissiben alakult Földmunkás Szövetkezetek egyikének lett az ügyvezetője, 19 évesen. Feleségével, Rózsa Erzsébettel – akivel 62 éve élnek boldog házasságban.– Mezőhegyesen ismerkedett meg, mikor az ottani gazdaságban dolgozó bakákat ellenőrizte, akkor már ő is katonáskodott. – Mikor megláttam, felborultam a kétkerekes kordéval, amit hajtottam – mesélte nevetve. 1957. január 5-én keltek egybe. Az esküvőt 1956-ban tartották volna, de a forradalom és szabadságharc kitörésekor a vő- legényt behívták katonai szolgálatra. Két fiuk született, 5 unokájuk és 2 dédunokájuk van. – Büszke vagyok rájuk! Összetartó, a másikra mindig figyelő család vagyunk – jelentette ki Máté József.Vásárhelyre 1957-ben került, nyugállományba 1984- ben ment személyügyi főtisztként, alezredesi rendfokozatban. A katonaságnál foglalkozott sporttal is, először a Vásárhelyi Honvéd labdarúgócsapatának volt a szakosztályvezetője, majd segítette fiait, Józsefet és Zoltánt a tekvandó magyarországi, vásárhelyi meghonosításában, 1983-ban. Történetéhez tartozik, hogy a rendszerváltás előtt a tanácsban 4 évig tagja volt a képviselő-testületnek, a honvédséget is képviselve.– Nagyon jó érzés, hogy sokan ismernek, és állíthatom, szeretnek. Gyakran megállítanak az utcán, kérdezősködnek, és én nem panaszkodom: jól érzem magam, manapság is naponta 4–5 kilométert sétálok. A jogosítványom is érvényes, tavaly vezettem, és biztosan az idén is fogok, mikor a jó idő beálltával elmegyünk Mezőhegyesre. A háztájiban is tevékenykedünk, és pihenünk a diófa alatti hintaágyban. Ott is sokat gyalogolok és biciklizek – közölte Józsi bácsi. – Mindig egyedül sétál, mert olyan gyorsan, fürgén megy, hogy pillanatok alatt lemaradok tőle – jegyezte meg Erzsike néni.– A 90 év alatt talán 5 liter alkoholt ittam, nem dohányoztam és kávét sem ittam soha – jelentette ki. Az is kiderült, van, amiről nem szívesen, sőt soha nem beszél – még családjának sem –, az 56-os eseményeket is eltemette magában. Hozzátette: – Életemben nem voltak rossz, kellemetlen élményeim. Mindenkinek azt kívánom, olyan jól és boldogan éljen, mint ahogyan mi a családdal – mondta Máté József.