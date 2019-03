Panaszkodnak a kútvölgyiek az ivóvíz ízére és a nyomásra is

Berta Jenő szerint a kútvölgyi víz nem jó ízű. Fotó: Kovács Erika

Elégedetlenek a kútvölgyiek a víz ízével és a nyomással. Ez derült ki Márki-Zay Péter vásárhelyi polgármester lakossági fórumán. A lakosok szerint a régi kútból kapott víz ízletesebb volt. Sérelmezték, hogy olyan kicsi a nyomás, hogy ha valaki nyitva hagyja a csapot, akkor a falu többi része víz nélkül marad. Féltik a drága műszaki berendezéseiket, a bojlereket, mosógépeket, hogy tönkremennek a kis nyomás miatt. Panaszkodtak arra is, hogy többször volt vízszünet, volt időszak, amikor hetente kétszer.– Pfuj – mondta Berta Jenő, amikor Kútvölgyön jártunk és arra kértük, a kedvünkért kortyoljon egyet a csapvízből. – A 80-as években építették Kútvölgyön a vízvezeték gerincét. Azóta úgy elalgásodott, hogy a szolgáltató hiába mosatja át, a víz élvezhetetlen. Ilyenkor még hagyján. De amikor jön a meleg, akkor borzalmas ízű a víz. Nyáron nem tud a boltos annyi ásványvizet hozni, hogy elég legyen. Volt, hogy több gyereket orvoshoz kellett vinni, mert megfájdult a hasuk a víztől – mesélte lapunknak.Berta Jenő beszélt arról is, hogy kicsi a nyomás. – Ha a tűzoltók vizet vételeznek Kútvölgyön a tűzcsapnál, akkor a faluban nem folyik víz a csapból, de nekik sem telik meg a tartályuk – mondta.Egy, az utcán sétáló asszony szerint viszont nincs baj sem a víz ízével, sem a nyomással. Czuczi Sándorék azonban nem isszák meg a csapvizet. Volt, amikor mosatás után fehér lett, és rossz ízű. Neki viszont a nyomással nincs gondja.– A múltkor legalább 2 köbméter vizet kiengedtem, mert olyan volt, mint a kocsonya. Undorító volt. Most nincs vele baj, úgyhogy én csapvizet iszom – említette meg Során György.A felmerült problémákkal megkerestük az Alföldvíz Zrt.-t. Azt írták, az elmúlt két évben Kútvölgyről mindössze egy panasz érkezett a nyomáscsökkenésre. – Az ivóvízminőség-javító program keretében megépült tisztítómű hálózati nyomástartással biztosítja a folyamatos vízszolgáltatást – válaszolta Diós Zsolt, a cég PR-irodavezetője. Hozzátette: távadat-szolgáltatással óránként rögzítik az aktuális nyomásértékeket. Amennyiben valamilyen oknál fogva nyomáscsökkenés történik, akkor azt a műszerek azonnali vészüzenettel jelzik az ügyeletes vízműkezelőknek. Többnyire hamarabb elhárítják a hibát, mint hogy a lakosság ebből bármit észrevenne.A vízhálózat-öblítésre azért van szükség, mert viszonylag kevés a vízfelhasználás a település nagy keresztmetszetű gerincvezetékeiből. Ekkor valóban csökken a nyomás.