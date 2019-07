Polgárőrként tanulta meg az újraélesztést, így mentette meg a vevő életét a vásárhelyi biztonsági felügyelő

A vásárhelyi biztonsági felügyelő a polgárőrségben tanulta meg az életmentést. Most először alkalmazta éles helyzetben. FOTÓ: KOVÁCS ERIKA

– Tizennégy éve dolgozom biztonsági őrként, jelenleg a Tesco biztonsági szolgálatának csoportvezetője, felügyelője vagyok. Mintegy 20 éve pedig polgárőrként is tevékenykedem a lakhelyemen, Mártélyon. A rend, a védelem, a biztonság, a közért való munka mindig is nagyon fontosak voltak az életemben. Ezek az értékek a biztonsági szolgálatban is megtalálhatók – mondta Ormai Tibor, aki néhány napja a vásárhelyi Tescóban megmentette egy férfi életét.– Sok mindent megéltem már biztonsági őrként az elmúlt másfél évtizedben, de ilyen eset még soha nem fordult elő. Szerencsére jól végződött a történet. Áruházon belül járőröztem, amikor láttam, hogy a vevőszolgálati pult mellett kisebb csoportosulás verődött össze. Ott voltak vevőszolgálati munkatársaim is, akik egy középkorú férfival foglalatoskodtak. A vásárló rosszul lett. Leültették, vizet hoztak neki, értesítették a mentőket is. Egy szimpla rosszullétnek látszott, ami, ha nem is túl sűrűn, de előfordul az áruházban. Volt már többször, hogy valaki megszédült, elájult. Pár percen belül azonban jobban lettek. Ez a rosszullét azonban más fordulatot vett. A férfi egyszer csak élettelenül elvágódott. Nem vagyunk orvosok, de aki ott volt, mindenki látta, hogy nagyon nagy a baj. A körülállók között volt, aki az arcát a kezébe temette, más kiszaladt, mert rosszul lett. Odaugrottam, és hozzáláttam a mellkaskompresszióhoz. Néhány nyomás után a férfi 3-4 hatalmas levegőt vett. Akkor abbahagytam egy pillanatra az újraélesztést, mert azt gondoltam, most már menni fog a levegővétel. De nem. Ismét leállt a szíve, úgyhogy addig folytattam a kompressziót, amíg a mentősök ki nem értek – idézte vissza Ormai Tibor.– Szegedre vitték a férfit. Másnap reggel az egyik mentős bejött az áruházba reggelit venni. Akkor is dolgoztam. Odajött hozzám. Tőle tudtam meg, hogy Szegedre vitték a férfit. Érelzáródása, infarktusa volt, ezért megkatéterezték. Megnyugtató volt hallani a híreket. Néhány napja pedig óriási öröm ért. A férfi a feleségével együtt jött be az áruházba, hogy személyesen köszönje meg, hogy megmentettem az életét. Semmilyen károsodása nem maradt vissza. Valószínűleg a sporttal sem kell felhagynia. Ő ugyanis egy hosszútávfutó. Elmondhatatlanul jó érzés volt látni, hogy él és hogy jól van.Az 52 éves mártélyi biztonsági őr 20 éve a Mártélyi Polgárőr Egyesület tagja is. Idén januárban kapott elismerő oklevelet a két évtizedes önkéntes munkájáért. Rendőrségi díszoklevélben is részesült, illetve Borsos Józseftől, Mártély polgármesterétől az Év Polgárőre kitüntető címet is átvehette. Korábban országos polgárőri elismerésben is részesült, az Érdemérem arany fokozatában. Most újabb elismerés birtokosa lett. Hódmezővásárhely polgármesterétől, Márki-Zay Pétertől oklevelet vehetett át az életmentésért.Ormai Tibor polgárőrként tanulta meg az újraélesztést Mártélyon, egy tanfolyamon. Az ott tanultakra most először volt szüksége.– Azt tanácsolom mindenkinek, ha hasonló helyzetbe kerülnek, azonnal lássanak hozzá az újraélesztéshez. Ne féljenek, hogy valamit árthatnak, mert rosszat nem tudnak csinálni. Ha valaki összeesik és meghal, annál rosszabb nem történhet.