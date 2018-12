Pótszékes gyermekkönyv-bemutató Vásárhelyen: Vekerdy Tamásnak is tetszettek Ági meséi

Diószegi Ágnes elvarázsolta a gyerekeket. Fotó: Bakos András

Pluszszékeket kellett bevinni a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtár olvasótermébe péntek délután, hogy mindenki le tudjon ülni, aki szeretne. Diószegi Ágnes Porcicák című mesekönyvének bemutatóján az első sorban gyerekek ültek, mögöttük szülők, nagyszülők. A hódmezővásárhelyi szerző műve egy kislányról szól, aki nagyon szeret a nagymamájánál lenni – közvetve pedig olyan életbe vágó kérdésekről, amelyeket a gyerekekkel is muszáj megbeszélni, de a hogyan sokszor föladja a leckét a felnőtteknek. Ágnes különböző méretű bőröndökből vette elő a meséjéhez szükséges tárgyakat. A közönség olyan bábelőadást láthatott, amelyben a gyerekek is részt vettek. Közben Balog Virág László versénekes adott elő néhány dalt.Később a gyerekek kézműveskedni mentek, a felnőttek pedig megtudhatták, hogy Diószegi Ágnes régóta foglalkozik írással, mesekönyvének kéziratát Vekerdy Tamás is látta, és megjelenésre javasolta. A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2017-ben meg is jelent – nem Hódmezővásárhelyen, nem is Magyarországon, hanem a vajdasági Zentán. Arany-Tóth Katalin kérdésére válaszolva a szerkesztő, Beszédes István elmondta, a zEtna Kiadó 1999 óta működik, nonprofit kezdeményezés. Kortárs szépirodalmat jelentet meg, elsősorban vajdasági magyar szerzőket. A délszláv háború idején a vajdasági magyar költők, írók egy része elhagyta a szülőföldet – velük is kapcsolatot tartanak.Azt, hogy ez milyen sors, István és felesége, a kötet illusztrátora, Recskó Diana is megtapasztalta: 1991-től öt éven át ők is Magyarországon éltek, Hódmezővásárhelyen. Amint lehetett, hazaköltöztek, de a vásárhelyiekhez fűződő kapcsolataik jó része megmaradt. Diana pályakezdő óvónőként ismerkedett meg Diószegi Ágnessel a béketelepi óvodában, ahol Ági titkár volt. Összebarátkoztak, és elhatározták: ha Áginak könyve jelenik meg valaha, azt Dia fogja illusztrálni. A huszonöt évvel ezelőtti fogadalom most teljesült. Istvánnak és Diának pedig nagyon jó érzés volt ebből az alkalomból visszatérni Vásárhelyre, végigjárni a várost.Hogyan őrizheti meg az ember mindvégig ezt a lelki tisztaságot? – ez volt az utolsó kérdés, amelyre Ági nem válaszolt. Annyit mondott elfogódott hangon, nagyon szeretné, ha most mindenki megtalálná a közös hangot. A vásárhelyiek pontosan értették, mire gondolt.