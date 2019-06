Purhabbal fújták be a fába költözött méheket Hódmezővásárhelyen

Az utóbbi években megkongatták a vészharangot: ha kipusztulnak a méhek, komoly gondokkal néz majd szembe az emberiség. Nehéz elképzelni, hogy ne jutott volna el valakihez: a méhecske hasznos állat, inkább segíteni kellene, nem irtani. Egy vásárhelyi illető biztos, hogy ebbe a kategóriába tartozik, tudtuk meg a Vásárhely24 cikkéből: az Oldalkosár utca egy odvas fájába méhek költöztek, és valaki purhabbal fújta be a lyukat.. A méhkirálynő feltehetőleg az üregben ragadt.Azért is érthetetlen ez a "problémamegoldás", mert ha méhészt hívnak, a rajt befogja és elviszi: neki nem baj, ha eggyel több család termeli a kaptárakban a mézet, másoknak meg nem árt. A portált értesítő olvasó szerint méhész szakember segít a helyzeten - egyelőre nem tudjuk, történt-e valami a helyszínen.A purhabot darázs elleni "végső megoldásnak" is szokták ajánlani, de, nem ez a jó megoldás. A vályogfalon akár át is rághatják magukat ilyenkor, be a lakóházba.Több madár megfulladt az üregben, mert nem tudott abból kijutni.