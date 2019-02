Rékasi Károly: Ne adjátok fel az álmaitokat! 200 diák kérdezgette a színészt, aki munka után szeret civil lenni

Névjegy



Rékasi Károly 1962. szeptember 25-én született Jászberényben. 1980-ban érettségizett a Liska József Erősáramú Szakközépiskolában, majd 1986-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. 1984-ben vette feleségül Détár Enikő színésznőt, akivel két gyermekük született, Eszter és Zsigmond. Majd 30 évi házasság után, 2013-ban bejelentették válásukat, nem sokkal később Rékasi felvállalta kapcsolatát Pikali Gerda színésznővel. 2015. június 30-án motorbalesetet szenvedett, több mint egy héten át intenzív osztályon ápolták, de 3 héttel a balesete után elhagyhatta a kórházat. Jelenleg, 2013-tól a József Attila Színházban játszik, szerepelt játék- és tévéfilmekben, és szinkronizál is, volt már Tom Cruise, Brad Pitt, Kevin Costner és Ed Harris magyar hangja.

– Legyenek álmaitok, és azokat ne adjátok fel – mondta el többször Rékasi Károly szín- művész a tegnapi találkozón a vásárhelyi Szent István Általános Iskola diákjainak. Legalább 200-an voltak kíváncsiak rá, először szűkebb körben a könyvtárban, majd a 2. emeleti folyosón beszélgetett a gyerekekkel.Elsőre nem vették fel a főiskolára, ezért villanyszerelőként dolgozott – ez is tanult szakmája, bár bevallása szerint nem ért hozzá –, abból tudott pénzt csinálni. És célját, a színészetet egy pillanatig sem tévesztette szem elől, nem adta fel– mondta példaként Rékasi. Végül 1986-ban diplomázott. Édesapja és édesanyja végig hitt benne, ezért nagyszerű érzés volt számára, mikor első tévéfilmjében szerepelt, és láthatták őt a televízióban. – Első alkalommal nagyon idiótán éreztem magam, de ez a forgatás alatt elmúlt – emlékezett.Elmondta: a szerepek, a munka után szeret civil lenni, a színházban, a stúdióban hagyni az ottani problémákat. – Elvégre a pék sem süt otthon kenyeret, és a miénk is ugyanolyan hivatás, szakma, mint a többi – jelentette ki.– A színészek azonban érzékenyebbek az átlagnál, ez a privát életünkben is jelentkezik. A Facebookon kapott elismerő szavakat szeméremmel kezelem, mert az a dolgom, hogy jót csináljak. Amikor bárdolatlanul, troll módra bírálnak, kérnek valamit számon rajtam, az megvisel, mert jobban magamba engedem. Meg kell tanulni, hogy ugyanígy bánjak a dicséretekkel is – mondta el vívódását Rékasi Károly.A célok, a tervek, az álmok többször visszatértek a beszélgetés során. Egy 12 éves kislány közölte, szívesen lenne profi kézilabdázó és színész is, mindkettőben tehetségesnek tartják. Melyiket válassza? – kérdezte Rékasitól.– Ne add fel az álmaidat! Próbáld ki mindkettőt! Legyen a kézilabda a rövid távú, a színészet a hosszú távú cél, mert előbbiben rövidebb időszakig tarthat a karrier, de kiderítheted, mit adhat neked – tanácsolta a kérdezőnek.A nebulók faggatták a színészetről, arról, milyen szinkronizálni, és hogyan kell azt csinálni. Érdekes kérdés volt, hogy adott-e már vissza szerepet. – Színházban társulatot, közösséget alkotunk, fele- lőséggel tartozunk egymás iránt. Ezért ott még nem adtam vissza szerepet, ezt csak akkor tenném, ha utána rögtön távoznék. Filmszereppel már tettem így, úgy éreztem, semmi pluszt nem nyújt számomra. Az a szempontom, hogy tanuljak, fejlődjek valamit, és anyagilag is jól járjak vele – árulta el Rékasi Károly. Az RTL Klub szappanoperájával, az abban alakított Bartha Zsolttal kapcsolatban hozzátette: – Ha nem is vesszük észre, mindennap változunk egy kicsit. A Bartha-szerepnél azt a feladatot tűztem magam elé, hogy ennek szellemében alakíthassam, formáljam, fejlesszem a figura személyiségét.– Válogatni kell, nem kell mindent megtanulni – válaszolta egy tanárnő kérdésére, amivel a diákok között nagy sikert aratott. – Nem úgy értettem, hogy nem minden tantárgyat, hanem azokon belül súlyozni kell, a fontos dolgokra fókuszálni, a kiemelésekre koncentrálni, az apró betűs részek viszont szerintem feleslegesek – magyarázta kijelentését.