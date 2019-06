Robbant a vásárhelyi közéleti bomba

Meglepő, de mindenképpen váratlan döntést hozott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-KDNP-frakció vezetője: visszavonul a politikától, nem indul az októberi önkormányzati választáson. Ezt tegnap Facebook-oldalán tette közzé. Érdekes egyezés, hogy a közelmúltban Lázár János országgyűlési képviselő azt nyilatkozta a Rádió7-nek, a voksolásnak részben megváltozott, új csapattal vág neki a Fidesz.



Hegedűs nyílt levelében úgy fogalmazott: a feszültség mindenütt tetten érhető, a városházán és a templomban, a piacon és az utcán, sőt a családi ebédeken is. 2019 nyarára végleg kettészakadt a város, pedig tudjuk, együtt többre mennénk, mint egymás ellen. Azzal folytatta, „ilyen körülmények között nem az a legfontosabb, ki kezdte, inkább az, ki fejezi be a háborúskodást. Én most erre teszek kísérletet". Arról is megemlékezett, hogy a tavaly februári polgármester-választáson adott és kapott is sebeket, viszont az emberek kihívójának, Márki-Zay Péternek szavaztak bizalmat, arra, hogy folytassa a néhai Almási István által megkezdett munkát. – Abban, hogy ez nem sikerült neki, minden helyi politikusnak felelőssége van. Nemcsak a megbízott polgármesternek és támogatóinak, bizony nekünk, a képviselő-testület többségét adó fideszeseknek is. Ebből pedig mindnyájunknak le kell vonnunk a tanulságokat – írja Hegedűs Zoltán.



A közös dolgok így nem mehetnek tovább – közli -, mert a vásárhelyiek visszakövetelik a fejlődéshez, gyarapodáshoz kellő békéjüket, nyugalmukat, viszont „aki előbb tartja magát vásárhelyinek, mint egyik vagy másik szekértábor hívének, az ezt az igényt, ezt az akaratot nem hagyhatja figyelmen kívül". Arra a felismerésre jutott: az új békeidőket nem hozhatják el azok, akik a háborúskodásban főszerepet vállaltak. – A mi időnk sajnos lejárt – állapítja meg, és azzal folytatja, azt látná helyesnek, ha a polgárháborús időszak megtestesítői most hátralépnének egyet és kivonulnának a vásárhelyi közéletből. Viszont nyilvánvalóvá teszi, nem a hétköznapi ügyekért dolgozó, gyakran szűk mozgásterű, képviselőkre gondol, hanem a felelős vezetőkre, a szekértáborok megszemélyesítőire.



„Én, a legnagyobb városházi frakció első embereként bizonyosan közéjük tartozom. Nem ihatok bort, miközben vizet prédikálok. Ezért bejelentem: visszavonulok a politikától és nem indulok az ősszel esedékes helyhatósági választáson." Ahogy írja, a holnapi béke miatt teszi. Végezetül bocsánatot kért mindazoktól, akiket az elmúlt évek során megbántott és köszönetet mondott azoknak, akik munkájában, küzdelmében támogatták.

Márki-Zay Péter polgármester azt mondta: – Értem a célzást, de nem mondok le és indulok a választáson. Az eddig is nyilvánvaló volt, a fideszes képviselők nem a saját fejük után mennek, hanem a Göbl-tervet valósítják meg. Tudomásul vették: annyit ártottak a városnak – több millió forintos kárt okoztak, leszavaztak fejlesztéseket, beruházásokat -, hogy megválaszthatatlanok. Még a fideszesek sem szavaznának rájuk. Lázár János már fél éve nyilvánvalóvá tette, más csapattal indulnak a helyhatósági választáson, polgármesterjelöltnek is függetlent keres. Nem a végrehajtó, a terv megalkotója a felelős. De a színtársulat változik, a rendező marad – közölte. Kis Andrea alpolgármester számára ez várható volt, az elmúlt 1-1,5 év indokolja, ami vállalhatatlan. Hozzátette: lelkiismerete azt diktálja, maradjon a posztján.



A nyílt levél teljes terjedelmében:

“Tisztelt Hódmezővásárhelyi Polgárok!

Politikustársaim, Lokálpatrióták!



Hódmezővásárhely ma a békétlenség városa.



A feszültség mindenütt tetten érhető: a városházán és a templomban, a piacon és az utcán, sőt a családi ebédeken is.

2019 nyarára végleg kettészakadt a város, pedig tudjuk, hogy együtt többre mennénk, mint egymás ellenében.

Ilyen körülmények között már nem az a legfontosabb kérdés: ki kezdte, inkább az, hogy ki fejezi be a háborúskodást. Én most erre teszek kísérletet.

Tavaly februárban ádáz harc folyt a polgármesteri címért. A küzdelemben adtam is, kaptam is sebeket. Mint ismeretes, a választók többsége végül úgy döntött: a kihívómnak, Márki-Zay Péternek ad lehetőséget arra, hogy a néhai Almási polgármester úr által megkezdett munkát folytassa.

Abban, hogy ez nem sikerült neki, minden helyi politikusnak felelőssége van. Nemcsak a megbízott polgármesternek és támogatóinak, hanem bizony nekünk, a képviselőtestület többségét adó fideszeseknek is. Ebből pedig mindnyájunknak le kell vonnunk a tanulságokat.



Barátaim!



A vásárhelyiek ma kevés dologban értenek egyet; kevesebben, mint akár csak néhány éve. Abban azonban mindenki egyetért, hogy a közös dolgaink nem mehetnek így tovább.

Az itt élők visszakövetelik a régi kisvárosi nyugalmukat és a közös gyarapodáshoz szükséges hétköznapi békéjüket. Márpedig aki előbb tartja magát vásárhelyinek, mint egyik vagy másik szekértábor hívének, az ezt az igényt, ezt az akaratot nem hagyhatja figyelmen kívül.

Mára be kellett látnom, hogy az új békeidőket már nem hozhatják el azok, akik a régi háborúskodás főszereplői voltak.



A mi időnk sajnos lejárt. Vásárhelyen változásra van szükség: arra, hogy új fejezetet nyissunk a város történetében.

Azt látnám helyesnek, ha mindazok, akik e polgárháborús időszak megtestesítői, most hátra lépnének egyet és kivonulnának a helyi közéletből. Nem a város hétköznapi ügyeiért dolgozó, gyakran szűk mozgásterű képviselőkre gondolok, hanem a felelős vezetőkre – azokra, akik a politikai harcokat vívták, akik a szekértáborokat a város polgárai szemében megjelenítik.

Én, a legnagyobb városházi frakció első embereként bizonyosan közéjük tartozom. Nem ihatok tehát bort, miközben vizet prédikálok.



A mai napon ezért bejelentem, hogy visszavonulok a politikától és nem indulok az ősszel esedékes helyhatósági választáson.



A holnapi béke legfőbb akadályai azok, akik a mai viszály főszereplői. Én pedig a szülővárosom fejlődésének nem az akadálya, hanem az elősegítője akarok lenni. Ezért köszönök el.

Van, amikor az ember a küzdelemmel, és van, amikor a fegyver letételével teheti a legtöbbet egy városért, egy közösségért, egy ügyért.



Végezetül bocsánatát kérem mindazoknak, akiket az elmúlt évek során akarva vagy akaratlanul megbántottam, és köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a munkámban és a küzdelmemben támogattak.

Mindannyiuktól sokat kaptam, sokat tanultam.

Örökre hálás leszek a Gondviselésnek, hogy szolgálhattam ezt a várost. A várost, amely az otthont jelentette őseimnek és amely, remélem, az otthont jelenti majd az unokáimnak is.



Köszönöm, Hódmezővásárhely!



Tisztelettel,



Hegedűs Zoltán"