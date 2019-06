Sárkányhajóztak is a mindszentiek

A strandon 24-féle mozgásformát, többek között strandfocit és -röplabdát, próbálhattak ki az érdeklődők. Volt kick box és sárkányhajós teljesítménymérés is. Szombaton igazi strandidő volt, az idei szezonban talán az első ilyen nap, ezért sokan csobbantak a Tisza hűs vízében. Erre a napra már a szúnyogok számát is sikerült elviselhető mennyiségűre csökkenteni a trandon. Délután kulturális programokkal várták a közönséget. Fellépett Náray Erika, Csordás Tibi és a Stolen Beat is. Volt tűzijáték is. Vasárnap, az Ősök napján felavatták Nepomuki Szent János szobrát a révnél, illetve egy emléktáblát a városban szolgált plébánosok emlékére.