Sikeres volt a vásárhelyi Gazdanap, fazekasnak is akadt utánpótlás - egy igazi családi program képekben

– Azt hittem, vége a fazekasságnak. De nem, van utánpótlás – mondta Szénási János vásárhelyi fazekasmester, népi iparművész szombaton a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola tornatermében rendezett Gazdanapon, miközben segített a vállalkozó kedvű gyerkőcöknek, irányította kezüket. – Ügyesek a gyerekek. Látom az arcukat, csoda, ahogyan átélik és szeretik, amit csinálnak – zárta mondandóját Szénási János.Népszerű volt a kukoricamorzsolás is. Imre Péter kislányával, a 2,5 éves Kamillával – ét nagyobbik lánya a Bessenyei Ferenc Művelődési özpont Ficánka néptánccsoportjával lépett fel az eseményen – szabadította meg a szemektől a tengerit, a végeredmény az üres csutka lett. Megkérdeztü az ifjú hölgyet, tetszik-e neki a morzsolás: mosolygott és nagyokat bólogatott. Cseles volt, időnként a másik vödörből is rakott át a sajátjába – így jobban szaporodtak nála a szemek.Az érdeklődő , látogató ézműves termékeket óstolhattak, vásárolhattak, például óriásperecet, lepényt, gombakészítményeket, bort, cukormentes szörpöket és lekvárokat. Fóris József utóbbiakat ínálta: – Eddig minden Gazdanapon ott voltam, megéri eljönni. Nemcsak és nem elsősorban az anyagiak miatt, ilyenkor találkozhatunk egymással, régi barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal – árulta el. Beszélgetésünk itt véget ért, mert óstoló, vevő érkezett.– Szeretem a szakmai rendezvényeket, ülönösen, ha azokat nálunk, a mi iskolánkban tartjá . Ki nem hagynám egyiket sem – mondta Helyán Éva Hanna, a Gregus mérnöktanára. Hozzátette: délután a családjával tér vissza. özben halk citeradallam, majd tárogató hangja hallatszott a tornateremben.Az eseményen fellépet a Bessenyei Ferenc Művelődési özpont, már említett, Ficánka néptánccsoportja és az Aranykalász Népdalkör, míg az Árendás Néptáncegyüttes táncházat tartott a látogatóknak. Egész nap volt, a már citáltakon ívül, népi mesterségek bemutatása, pásztoreszközö kiállítása kolompokkal és ostorokkal, ézműves foglalkozás a gyerekeknek – nagyon népszerű volt! –, gabonaőrlés, kenyértészta- észítés, kenyérsütés, és mézeskalá -díszítés.– Nem panaszkodhatunk, látogatottság szempontjából is megfelelt elvárásainknak a Gazdanap. Úgy vettem észre, minden résztvevő, kiállító, árus és vásárló is jól érezte magát. Sajnos, idén gyászoltunk, emlékeztünk is. ét tagtársunk hiányzott: Kucsora István tavaly hunyt el, Dányi László szíjgyártótól pedig a napokban bú úztunk, temettü el. Ő még észült a Gazdanapra, részt szeretett volna venni rajta – mondta meghatottan, elcsukló hangon Perényi János főszervező, a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület nevében.Gazdanapot rendeznek Vásárhelyen, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola tornatermében. A program 9 órakor kezdődött és 18 óráig tart. Az eseményen a délelőtt folyamán fellépett a Bessenyei Ferenc Művelődési özpont Ficánka néptánccsoportja, az Aranykalász Népdalkör 14.30-tól mutatta be tudását az érdeklődőknek, míg az Árendás Néptáncegyüttes 16 órától táncházat tart a látogatóknak.Egész nap volt és még lesz ézműves termékek vására, népi mesterségek bemutatása, óstolási lehetőség, pásztoreszközö kiállítása, ézműves foglalkozás gyerekeknek, agyagozás Szénási János fazekassal, gabonaőrlés, kenyértészta- észítés, kenyérsütés, kukoricamorzsolás és mézeskalá -díszítés. Igazi családi program a Gazdanap a Gregusban.