Sima úton tekerhetünk Barattyosig - ennyiből újult meg a 10 éves kerékpárút

Tavaly óta, egy kormányrendelet alapján, Csongrád megyében összesen 128,6 kilométernyi külterületi kerékpárút kezelése került át a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez az illetékes önkormányzatoktól. Az átvett bicikliutak jelentős része leromlott állapotban volt, a felmérések alapján a legrosszabb szakaszokat most felújítják – közölte megkeresésünkre a cég kommunikációs osztálya.– Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött támogatási szerződés révén hazai forrásból valósulhatott meg a 45-ös főúttal párhuzamos barattyosi kerékpárút külterületi szakaszának rekonstrukciója, bruttó 124 millió forint értékben. A kerékpárutat teljes szélességében, 4,8 kilométeres hosszban, két réteg aszfalttal újíttattuk fel, illetve helyenként lokális pályaszerkezet-cseréket, padkarendezést is végre kellett hajtani.A felújított útra burkolati jeleket festettek. A kerékpároshíd szegélybevonatát is felújították, illetve sóvédelemmel látták el. A híd korlátjainak cseréjét is elvégezte a kivitelező.– Ez egy mintegy 10 éves kerékpárút, amely nagyon fontos része volt a hódmezővásárhelyi kerékpárút-fejlesztés történetének. Már időszerűvé vált a felújítása – mondta Benkő Zsolt , a hódmezővásárhelyi közgyűlés külterületekért felelős képviselője.